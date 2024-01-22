مجلس الأمن يعقد اجتماعا وزاريا بشأن فلسطين غدا

مجلس الأمن يعقد اجتماعا وزاريا بشأن فلسطين غدا
التاريخ
1/22/2024 4:00:44 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 22 كانون الثاني (بترا)- يعقد مجلس الأمن الدولي يوم غد الثلاثاء جلسته الشهرية المفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ولاسيما قضية فلسطين على مستوى وزاري.
ويقدم أمين عام الامم المتحدة، أنطونيو غوتيريس إحاطة لأعضاء المجلس بشأن الوضع في فلسطين، وخاصة غزة خلال الجلسة التي يترأسها وزير الخارجية الفرنسي.
ومن المقرر أن يشارك وزراء خارجية بعض الدول الكبرى في الجلسة، ومن بينها الاتحاد الروسي.
-- (بترا)
م د/ف ج
22/01/2024 07:05:09
MENAFN22012024000117011021ID1107749927
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.