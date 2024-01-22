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مجلس الأمن يعقد اجتماعا وزاريا بشأن فلسطين غدا

1/22/2024 4:00:44 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 22 كانون الثاني (بترا)- يعقد مجلس الأمن الدولي يوم غد الثلاثاء جلسته الشهرية المفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ولاسيما قضية فلسطين على مستوى وزاري.
ويقدم أمين عام الامم المتحدة، أنطونيو غوتيريس إحاطة لأعضاء المجلس بشأن الوضع في فلسطين، وخاصة غزة خلال الجلسة التي يترأسها وزير الخارجية الفرنسي.
ومن المقرر أن يشارك وزراء خارجية بعض الدول الكبرى في الجلسة، ومن بينها الاتحاد الروسي.
-- (بترا)
م د/ف ج
22/01/2024 07:05:09

MENAFN22012024000117011021ID1107749927

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