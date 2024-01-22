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الأمم المتحدة: إسرائيل عرضت الفلسطينيين للضرب والإهانة التعذيب

1/22/2024 4:00:44 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 22 كانون الثاني (بترا)- ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن 100 فلسطيني ممن أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي سراحهم إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم يوم الجمعة الماضية تعرضوا للإهانة والضرب.
واحتجزت القوات الإسرائيلية المواطنين الفلسطينيين في أماكن مجهولة لمدة تتراوح بين 30 و55 يوماًن وتعرضوا للضرب والإهانة وسوء المعاملة، وانتهاكات وصل إلى حد التعذيب.
وفي هذا السياق، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن إفادات الفلسطينيين تتطابق مع التقارير التي يجمعها "مكتبنا عن احتجاز الفلسطينيين على نطاق واسع، بما في ذلك العديد من المدنيين المحتجزين سراً، وغالباً ما يتعرضون لسوء المعاملة دون إمكانية الوصول إلى عائلاتهم أو محاميهم أو حماية قضائية فعالة".
وشدد المكتب على وجوب قيام إسرائيل باتخاذ "خطوات عاجلة لضمان معاملة جميع المعتقلين أو المحتجزين بما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما الاحترام الكامل لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة".
-- (بترا)
م د/ف ج
22/01/2024 07:02:50

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