الأمم المتحدة: إسرائيل عرضت الفلسطينيين للضرب والإهانة التعذيب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 22 كانون الثاني (بترا)- ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن 100 فلسطيني ممن أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي سراحهم إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم يوم الجمعة الماضية تعرضوا للإهانة والضرب.
واحتجزت القوات الإسرائيلية المواطنين الفلسطينيين في أماكن مجهولة لمدة تتراوح بين 30 و55 يوماًن وتعرضوا للضرب والإهانة وسوء المعاملة، وانتهاكات وصل إلى حد التعذيب.
وفي هذا السياق، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن إفادات الفلسطينيين تتطابق مع التقارير التي يجمعها "مكتبنا عن احتجاز الفلسطينيين على نطاق واسع، بما في ذلك العديد من المدنيين المحتجزين سراً، وغالباً ما يتعرضون لسوء المعاملة دون إمكانية الوصول إلى عائلاتهم أو محاميهم أو حماية قضائية فعالة".
وشدد المكتب على وجوب قيام إسرائيل باتخاذ "خطوات عاجلة لضمان معاملة جميع المعتقلين أو المحتجزين بما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما الاحترام الكامل لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة".
-- (بترا)
م د/ف ج
22/01/2024 07:02:50
MENAFN22012024000117011021ID1107749926
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