ارتفاع عدد المشردين الفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب الاحتلال (تقرير)

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 22 كانون الثاني (بترا)- أعلنت الأمم المتحدة في تقرير أن الاعتداءات الإسرائيلية على مخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين في طولكرم بتاريخ 17 و 18 كانون الثاني الجاري ألحقت أضرارا بالمنازل والبنية التحتية، وادت إلى وفيات وإصابات بين المدنيين.

وجاء في التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "لقد أصبح حوالي 21 منزلاً غير صالح للسكن بسبب الانفجارات والتجريف، ما أدى إلى تهجير 137 شخصاً، من بينهم 46 طفلاً، مشيرا إلى تهجير 739 فلسطينيًا، من بينهم 309 أطفال منذ7 من تشرين الأول الماضي، بعد تدمير 115 منزلاً خلال الاعتداءات الأخرى التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

كما هجر خلال تلك الفترة حوالي 198 أسرة فلسطينية تضم 1208 أشخاص، من بينهم 586 طفلاً،وسط عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول، حيث تنتمي الأسر النازحة إلى نحو 15 مجتمعًا رعويًا/بدويًا، وكذلك هجر 479 فلسطينيًا، من بينهم 239 طفلاً بعد هدم منازلهم، بسبب عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية المحتلة.

وقال التقرير إن حوالي 19 منزلاً دمر وتهجير 95 فلسطينيًا، من بينهم 42 طفلاً، بسبب عمليات الهدم العقابية منذ 7 تشرين الأول الماضي.

-- (بترا)

م د/ف ج

22/01/2024 06:57:41

