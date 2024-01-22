أجواء لطيفة اليوم وانخفاض ملموس غدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)-تكون الأجواء اليوم الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الثلاثاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق سواحل لبنان، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل -باذن الله- زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتكون الأجواء يوم الأربعاء باردة وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة، وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول الأمطار، وتتناقص الغيوم تدريجيا وتخف سرعة الرياح، ويتوقع مع ساعات الليل تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

وتكون الأجواء الخميس، ضبابية وباردة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ومع ساعات الليل تدريجياً تزداد كميات الغيوم، لتتحول الأجواء بين غائمة جزئياً إلى غائمة، ويحتمل في ساعات متاخرة من الليل هطول زخات من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 19 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 7 وفي مرتفعات الشراة 18 - 5 وفي مناطق البادية 22 - 7 وفي مناطق السهول 20 - 8, وفي الأغوار الشمالية 23 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 12، وفي البحر الميت 25 - 13، وفي خليج العقبة 26 - 13 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

22/01/2024 06:50:24

