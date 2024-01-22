Monday, 22 January 2024 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العسومي: العالم لم يشهد أزمة إنسانية أسوأ مما تشهده غزة اليوم

1/22/2024 4:00:42 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة21 كانون الثاني (بترا)- أكد البرلمان العربي أن العالم المعاصر لم يشهد أزمة إنسانية أسوأ مما يشهده قطاع غزة، الذي تحول إلى منطقة منكوبة ومقبرة جماعية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
واستنكر رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي، الصمت العالمي على جرائم الإبادة الجماعية وعشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة الذي يقضون بشكل يومي، وكأنهم مجرد أرقام فقط، دون أن يحرك ساكنا لوقف هذه المجازر، بل اكتفاء المجتمع الدولي بدور المتفرج على ما يحدث.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة الثانية للبرلمان العربي من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وجدد رئيس البرلمان العربي دعوته إلى مقاطعة وحث كل شعوب العالم الحر على مقاطعة منتجات كل من يدعم القوة القائمة بالاحتلال.
وشدد على ضرورة أن تكون الدول العربية صفا وصوتا واحدا في مواجهة مخططات التهجير القسري ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ هـ ح
21/01/2024 23:59:29

MENAFN22012024000117011021ID1107749923

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث