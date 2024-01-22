العسومي: العالم لم يشهد أزمة إنسانية أسوأ مما تشهده غزة اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة21 كانون الثاني (بترا)- أكد البرلمان العربي أن العالم المعاصر لم يشهد أزمة إنسانية أسوأ مما يشهده قطاع غزة، الذي تحول إلى منطقة منكوبة ومقبرة جماعية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
واستنكر رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي، الصمت العالمي على جرائم الإبادة الجماعية وعشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة الذي يقضون بشكل يومي، وكأنهم مجرد أرقام فقط، دون أن يحرك ساكنا لوقف هذه المجازر، بل اكتفاء المجتمع الدولي بدور المتفرج على ما يحدث.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة الثانية للبرلمان العربي من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وجدد رئيس البرلمان العربي دعوته إلى مقاطعة وحث كل شعوب العالم الحر على مقاطعة منتجات كل من يدعم القوة القائمة بالاحتلال.
وشدد على ضرورة أن تكون الدول العربية صفا وصوتا واحدا في مواجهة مخططات التهجير القسري ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ هـ ح
21/01/2024 23:59:29
MENAFN22012024000117011021ID1107749923
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