العسومي: العالم لم يشهد أزمة إنسانية أسوأ مما تشهده غزة اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة21 كانون الثاني (بترا)- أكد البرلمان العربي أن العالم المعاصر لم يشهد أزمة إنسانية أسوأ مما يشهده قطاع غزة، الذي تحول إلى منطقة منكوبة ومقبرة جماعية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

واستنكر رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي، الصمت العالمي على جرائم الإبادة الجماعية وعشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة الذي يقضون بشكل يومي، وكأنهم مجرد أرقام فقط، دون أن يحرك ساكنا لوقف هذه المجازر، بل اكتفاء المجتمع الدولي بدور المتفرج على ما يحدث.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة الثانية للبرلمان العربي من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وجدد رئيس البرلمان العربي دعوته إلى مقاطعة وحث كل شعوب العالم الحر على مقاطعة منتجات كل من يدعم القوة القائمة بالاحتلال.

وشدد على ضرورة أن تكون الدول العربية صفا وصوتا واحدا في مواجهة مخططات التهجير القسري ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

--(بترا)

ن ا/ب ع/ هـ ح

21/01/2024 23:59:29