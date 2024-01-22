ندوة تستعرض الإرث الحضاري في الرصيفة عبر التاريخ

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 21 كانون الثاني (بترا)- نظم منتدى النور للثقافة والفنون والتراث، اليوم الأحد، في الرصيفة، ندوة ثقافية وعلمية بعنوان: "الرصيفة بين الماضي والحاضر"، بالتعاون مع الجامعة الهاشمية وعدد من المنتديات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
وأشارت رئيسة المنتدى، الدكتورة صباح ترعاني، إلى الرسالة التنويرية المجتمعية التي يحملها المنتدى بالتشارك مع الهيئات الثقافية في الرصيفة، بهدف التعريف بالوطن وتراثه ودور الأجداد في الحفاظ عليه وديمومته للأجيال القادمة.
بدوره، تحدث الدكتور عبد الرحيم ادعيس حول تراث مدينة الرصيفة وأهمية حفظه للأجيال القادمة، ودور المؤسسات التربوية في التعريف به عبر الوسائل الثقافية المتعددة وخاصة المحاضرات والندوات والمؤتمرات وغيرها من النشاطات اللامنهجية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية الدور التاريخي والإرث الحضاري في الرصيفة عبر التاريخ، وسبل الحفاظ عليه وديمومته، مشيرا إلى أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني تركزت محليا وإقليميا ودوليا على توفير الأمن والاستقرار للأردن، الأمر الذي أتاح لنا الفرصة للعمل على اكتشاف الإرث الحضاري في الوطن عامة وفي الرصيفة خاصة.
--(بترا)
ر ن/ب ع/ هـ ح
21/01/2024 23:56:52
MENAFN22012024000117011021ID1107749922
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