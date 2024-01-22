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ندوة تستعرض الإرث الحضاري في الرصيفة عبر التاريخ

1/22/2024 4:00:42 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرصيفة 21 كانون الثاني (بترا)- نظم منتدى النور للثقافة والفنون والتراث، اليوم الأحد، في الرصيفة، ندوة ثقافية وعلمية بعنوان: "الرصيفة بين الماضي والحاضر"، بالتعاون مع الجامعة الهاشمية وعدد من المنتديات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
وأشارت رئيسة المنتدى، الدكتورة صباح ترعاني، إلى الرسالة التنويرية المجتمعية التي يحملها المنتدى بالتشارك مع الهيئات الثقافية في الرصيفة، بهدف التعريف بالوطن وتراثه ودور الأجداد في الحفاظ عليه وديمومته للأجيال القادمة.
بدوره، تحدث الدكتور عبد الرحيم ادعيس حول تراث مدينة الرصيفة وأهمية حفظه للأجيال القادمة، ودور المؤسسات التربوية في التعريف به عبر الوسائل الثقافية المتعددة وخاصة المحاضرات والندوات والمؤتمرات وغيرها من النشاطات اللامنهجية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية الدور التاريخي والإرث الحضاري في الرصيفة عبر التاريخ، وسبل الحفاظ عليه وديمومته، مشيرا إلى أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني تركزت محليا وإقليميا ودوليا على توفير الأمن والاستقرار للأردن، الأمر الذي أتاح لنا الفرصة للعمل على اكتشاف الإرث الحضاري في الوطن عامة وفي الرصيفة خاصة.
--(بترا)
ر ن/ب ع/ هـ ح
21/01/2024 23:56:52

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