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وزير الخارجية يؤكد ضرورة امتثال إسرائيل للإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب

1/22/2024 4:00:06 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني(بترا)- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ‎أيمن الصفدي، اليوم الأحد، في ‎بروكسل، وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب‎ وبحث معها تطورات الأوضاع في ‎غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين.
وشدد الصفدي على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والإرادة الدولية، الداعية لوقف الحرب، وعلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
كما أجرى الصفدي مع ووزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، اليوم في ‎بروكسل، مباحثات تناولت تطورات الأوضاع في ‎غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لحشد موقف دولي فاعل يوقف الحرب المستعرة على غزة وتداعياتها الكارثية، وبما يضمن منع توسعها.
وأكد الصفدي أن السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحماية المنطقة من تفاقم الصراع، وضمان الأمن والسلام للفلسطينيين وإسرائيل وللمنطقة برمتها.
--(بترا)
ص خ/ب ع/ هـ ح
21/01/2024 21:47:39

MENAFN22012024000117011021ID1107749865

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