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غوتيريش يطالب بوقف فوري للعدوان على غزة

1/22/2024 4:00:03 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني (بترا)- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الشرق الأوسط أصبح بمثابة برميل بارود، داعيا إلى بذل كل الجهود لمنع اشتعال الصراع في جميع أنحاء المنطقة.
ووفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة، في كلمته في افتتاح قمة الجنوب الثالثة لمجموعة الـ 77 والصين، اليوم الأحد، في العاصمة الأوغندية كمبالا، أضاف غوتيريش بأن هذا الأمر يبدأ بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية لتخفيف المعاناة في غزة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى كل من يحتاج إليها.
وقال غوتيريش إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، "تسببت في نشر دمار هائل وقتل مدنيين على نطاق غير مسبوق خلال فترة عملي كأمين عام للأمم المتحدة، بما في ذلك أكثر من 150 من موظفينا".
وأضاف أن ما يحدث في غزة يفطر القلب وغير مقبول على الإطلاق، مشددا على أن الرفض المتكرر لقبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين أمر غير مقبول على الإطلاق.
وأشار إلى أن إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة من شأنه أن يطيل- إلى أجل غير مسمى- أمد الصراع الذي أصبح يشكل تهديدا كبيرا للسلام والأمن العالميين.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
21/01/2024 21:35:54

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