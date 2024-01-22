السودان: 10 قتلى بانفجار لغم أرضي بحافلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الثاني (بترا)- قتل عشرة مدنيين، اليوم الأحد، في ولاية نهر النيل السودانية شمالي البلاد، إثر انفجار لغم أرضي بحافلة كانت تقلهم.
وبحسب ما أكد مصدر طبي لوكالة فرانس برس، "قتل عشرة مدنيين إثر انفجار لغم في حافلة كانت تقلهم من منطقة شرق الجزيرة متجهة إلى مدينة شندي بولاية نهر النيل"، والتي تبعد 150 كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم.
ويعد الحادث الأول منذ اندلاع المعارك في البلاد بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، في 15 نيسان 2023.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
21/01/2024 21:07:46
MENAFN22012024000117011021ID1107749862
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