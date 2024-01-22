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السودان: 10 قتلى بانفجار لغم أرضي بحافلة

1/22/2024 4:00:03 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني (بترا)- قتل عشرة مدنيين، اليوم الأحد، في ولاية نهر النيل السودانية شمالي البلاد، إثر انفجار لغم أرضي بحافلة كانت تقلهم.
وبحسب ما أكد مصدر طبي لوكالة فرانس برس، "قتل عشرة مدنيين إثر انفجار لغم في حافلة كانت تقلهم من منطقة شرق الجزيرة متجهة إلى مدينة شندي بولاية نهر النيل"، والتي تبعد 150 كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم.
ويعد الحادث الأول منذ اندلاع المعارك في البلاد بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، في 15 نيسان 2023.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
21/01/2024 21:07:46

MENAFN22012024000117011021ID1107749862

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