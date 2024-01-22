ندوة في الكرك تناقش دور الأحزاب في الحياة السياسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 21 كانون الثاني (بترا)- قال الأمين العام لحزب الوفاء الوطني الأردني، مازن الضلاعين، إن الأردن يشكل بمختلف محافظاته وأطيافه فسيفساء للعمل الحزبي لخدمة المواطن وتطوير الحياة السياسية والحزبية في المملكة.
وأكد، خلال ندوة نظمها الحزب أمس في محافظة الكرك حول دور الأحزاب في الحياة السياسية الأردنية، أن تحديث المنظومة السياسية جاء في إطار رؤية ملكية لتطوير منظومة العمل الحزبي، وصولا لحكومات برلمانية على أساس حزبي تلبي تطلعات وطموح المواطنين الأردنيين وتعزز المسيرة الديمقراطية في المملكة.
وأشار الضلاعين إلى أهمية المشاركة والممارسة السياسية والحزبية الفاعلة، بممارسة المواطنين لحقوقهم التي كفلها الدستور، مشيرا في هذا الإطار الى دور محافظات المملكة، وخاصة الكرك، في احتضان العمل الحزبي والسياسي، لا سيما وأن الكرك شهدت في عشرينيات القرن الماضي انطلاق أول حزب سياسي.
وأوضح أن حزب الوفاء الوطني الأردني يحمل رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في منظومة التحديث السياسي بايجاد أحزاب ذات برامج حزبية قابلة للتطبيق توفر مساحة كافية للشباب والمرأة للمشاركة الحزبية.
وعرض الضلاعين، خلال الندوة، مبادئ الحزب التي تركز على القضايا الوطنية، وتؤكد على عروبة فلسطين ودعم صمود شعبها لتحقيق تطلعاته وحقوقه المشروعة، والتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وتحدث، خلال الندوة، رئيس المجلس الوطني للحزب مدالله العديني، وعضو اللجنة المركزية الدكتورة فدوى السنيد، حول برامج الحزب في المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية.
من جهتها، أكدت عضو مجلس اللامركزية في محافظة الكرك، المهندسة أنسام الضلاعين، أهميه انخراط الشباب في العملية السياسية والعمل العام لخدمة الوطن والمواطن، واستثمار طاقات الشباب في تعزيز مسيرة التنمية والتطوير في المملكة.
--(بترا)
ع ج/ب ع/ هـ ح
21/01/2024 21:06:13
MENAFN22012024000117011021ID1107749861
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