ندوة في الكرك تناقش دور الأحزاب في الحياة السياسية

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 21 كانون الثاني (بترا)- قال الأمين العام لحزب الوفاء الوطني الأردني، مازن الضلاعين، إن الأردن يشكل بمختلف محافظاته وأطيافه فسيفساء للعمل الحزبي لخدمة المواطن وتطوير الحياة السياسية والحزبية في المملكة.

وأكد، خلال ندوة نظمها الحزب أمس في محافظة الكرك حول دور الأحزاب في الحياة السياسية الأردنية، أن تحديث المنظومة السياسية جاء في إطار رؤية ملكية لتطوير منظومة العمل الحزبي، وصولا لحكومات برلمانية على أساس حزبي تلبي تطلعات وطموح المواطنين الأردنيين وتعزز المسيرة الديمقراطية في المملكة.

وأشار الضلاعين إلى أهمية المشاركة والممارسة السياسية والحزبية الفاعلة، بممارسة المواطنين لحقوقهم التي كفلها الدستور، مشيرا في هذا الإطار الى دور محافظات المملكة، وخاصة الكرك، في احتضان العمل الحزبي والسياسي، لا سيما وأن الكرك شهدت في عشرينيات القرن الماضي انطلاق أول حزب سياسي.

وأوضح أن حزب الوفاء الوطني الأردني يحمل رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في منظومة التحديث السياسي بايجاد أحزاب ذات برامج حزبية قابلة للتطبيق توفر مساحة كافية للشباب والمرأة للمشاركة الحزبية.

وعرض الضلاعين، خلال الندوة، مبادئ الحزب التي تركز على القضايا الوطنية، وتؤكد على عروبة فلسطين ودعم صمود شعبها لتحقيق تطلعاته وحقوقه المشروعة، والتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وتحدث، خلال الندوة، رئيس المجلس الوطني للحزب مدالله العديني، وعضو اللجنة المركزية الدكتورة فدوى السنيد، حول برامج الحزب في المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية.

من جهتها، أكدت عضو مجلس اللامركزية في محافظة الكرك، المهندسة أنسام الضلاعين، أهميه انخراط الشباب في العملية السياسية والعمل العام لخدمة الوطن والمواطن، واستثمار طاقات الشباب في تعزيز مسيرة التنمية والتطوير في المملكة.

--(بترا)

ع ج/ب ع/ هـ ح

21/01/2024 21:06:13