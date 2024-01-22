ثلاث اتفاقيات بالهاشمية للتعاون البحثي والتدريبي والاستشارات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 21 كانون الثاني(بترا)-وقعت في الجامعة الهاشمية، اليوم الأحد، ثلاث اتفاقيات تعاون لاستغلال واستثمار مركز أنظمة البيئة البنائية والإنشائية مع شركات هندسية وإنشائية متخصصة.
ووقعت الجامعة الهاشمية، اتفاقيات مع شركة أساس للصناعات الخرسانية، ومجموعة المركز العربي للدراسات الهندسية، وشركة البعد الرابع، بهدف تقديم الاستشارات والبحوث والفرص التدريبية.
ووقع الاتفاقيات نائب رئيس الجامعة، الدكتور محمد سليمان المشاعلة، ومدير عام شركة أساس للصناعات الخرسانية المهندس طاهر عبدالعزيز، وعن المركز العربي للدراسات الهندسية الرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور نعيم عبدالهادي، فيما وقع عن شركة البعد الرابع مدير وحدة يونيدوم المهندس عدي محمد جبر.
ونصت الاتفاقيات على ضرورة التعاون في الأبحاث والتطوير لدعم التقنيات المتعلقة بالعناصر الإنشائية الخرسانية وتحسين أدائها، وإجراء بحوث مشتركة، وعقد ورشات العمل والتدريب للعاملين والطلاب، وتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالعناصر الإنشائية الخرسانية، إضافة إلى تبادل المعلومات والنتائج، وتنفيذ مشاريع تعليمية لطلاب كلية الهندسة والمجتمع الأكاديمي، وتوفير فرص تدريبية للطلاب.
يذكر أن شركة أساس للصناعات الخرسانية متخصصة في تصميم وإنتاج الصناعات الخرسانية، فيما أن شركة البعد الرابع متخصصة في الأنظمة الإنشائية والبلاطات الخرسانية المفرغة، وشركة مجموعة المركز العربي متخصصة في تقديم مجموعة من الخدمات الهندسية والدراسات الاستقصائية مثل دراسة الموقع، والهندسة الجيو تقنية وتكنولوجيا المواد ومراقبة جودة المشاريع والمسح البري والبحري والفحوصات الكيميائية والبيئية.
وقال الدكتور المشاعلة، إن الاتفاقيات تؤكد السعي إلى التشاركية والتعاون مع قطاعي الصناعة والأعمال داخل الأردن وخارجه، وربط المخرجات التعليمية مع الجانب العملي، والتشغيل والاستثمار الكفؤ لتجهيزات المركز وكلية الهندسة وكوادرهما من ذوي الخبرة والمعرفة.
--(بترا)
ع ض/ب ع/ ع ط
21/01/2024 20:59:36
MENAFN22012024000117011021ID1107749860
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