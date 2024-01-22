ثلاث اتفاقيات بالهاشمية للتعاون البحثي والتدريبي والاستشارات

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 21 كانون الثاني(بترا)-وقعت في الجامعة الهاشمية، اليوم الأحد، ثلاث اتفاقيات تعاون لاستغلال واستثمار مركز أنظمة البيئة البنائية والإنشائية مع شركات هندسية وإنشائية متخصصة.

ووقعت الجامعة الهاشمية، اتفاقيات مع شركة أساس للصناعات الخرسانية، ومجموعة المركز العربي للدراسات الهندسية، وشركة البعد الرابع، بهدف تقديم الاستشارات والبحوث والفرص التدريبية.

ووقع الاتفاقيات نائب رئيس الجامعة، الدكتور محمد سليمان المشاعلة، ومدير عام شركة أساس للصناعات الخرسانية المهندس طاهر عبدالعزيز، وعن المركز العربي للدراسات الهندسية الرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور نعيم عبدالهادي، فيما وقع عن شركة البعد الرابع مدير وحدة يونيدوم المهندس عدي محمد جبر.

ونصت الاتفاقيات على ضرورة التعاون في الأبحاث والتطوير لدعم التقنيات المتعلقة بالعناصر الإنشائية الخرسانية وتحسين أدائها، وإجراء بحوث مشتركة، وعقد ورشات العمل والتدريب للعاملين والطلاب، وتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالعناصر الإنشائية الخرسانية، إضافة إلى تبادل المعلومات والنتائج، وتنفيذ مشاريع تعليمية لطلاب كلية الهندسة والمجتمع الأكاديمي، وتوفير فرص تدريبية للطلاب.

يذكر أن شركة أساس للصناعات الخرسانية متخصصة في تصميم وإنتاج الصناعات الخرسانية، فيما أن شركة البعد الرابع متخصصة في الأنظمة الإنشائية والبلاطات الخرسانية المفرغة، وشركة مجموعة المركز العربي متخصصة في تقديم مجموعة من الخدمات الهندسية والدراسات الاستقصائية مثل دراسة الموقع، والهندسة الجيو تقنية وتكنولوجيا المواد ومراقبة جودة المشاريع والمسح البري والبحري والفحوصات الكيميائية والبيئية.

وقال الدكتور المشاعلة، إن الاتفاقيات تؤكد السعي إلى التشاركية والتعاون مع قطاعي الصناعة والأعمال داخل الأردن وخارجه، وربط المخرجات التعليمية مع الجانب العملي، والتشغيل والاستثمار الكفؤ لتجهيزات المركز وكلية الهندسة وكوادرهما من ذوي الخبرة والمعرفة.

--(بترا)

ع ض/ب ع/ ع ط

21/01/2024 20:59:36