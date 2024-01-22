مالية النواب تستكمل مناقشة موازنة 2024 مع الفريق الاقتصادي الحكومي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني (بترا) مؤمن الحوري- ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات اليوم الاحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مع الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشه، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس.

وقال السليحات، بحضور وزراء العدل الدكتور احمد الزيادات، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والسياحة والآثار مكرم القيسي، والمالية الدكتور محمد العسعس، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والبيئة الدكتور معاوية الردايدة، والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والعمل ناديا الروابدة، والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، أُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وإن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام الماضي تضمن نحو 183 برنامجا و380 مبادرة و418 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023 .

واكد السليحات بحضور النواب: ناجح العدوان، وعلي الغزاوي، وبسام الفايز، وأسماء الرواحنة، ومحمد السعودي، وتيسير كريشان، ومحمد المرايات، ورمزي العجارمة، ونضال الحياري، وعمر النبر، وعلي الطراونة، وأيوب خميس، وهايل عياش، وفواز الزعبي، ومحمد شطناوي، وسليمان أبو يحيي، وخير أبو صعيليك، ومحمد الهلالات، وصفاء المومني، وعطا ابداح، أن الرؤية كانت محط اهتمام ومتابعة جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي أجرى بمعدل لقاء كل شهر ، وأكد جلالته على إصدار تقارير دورية عن إنجاز أولويات الرؤية.

واطلعت اللجنة على أولويات البرنامج التنفيذي للرؤية في 2024، التي خصص لها نحو 350 مليون دينار في الموازنة العامة، ونحوها من خارج الموازنة ضمن المساعدات الخارجية، والتي تتضمن قائمة في المشاريع ومخصصاتها، مطالباً الفريق بتزويد اللجنة بها.

من جانبه قال الشريدة، إن الحكومة خصصت نحو 734 مليون دينار لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي، تتوزع بواقع 349 مليون دينار ضمن الموازنة العامة، و135 مليونا ضمن موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، و250 مليونا ضمن المساعدات الخارجية.

وأوضح أن الحكومة وضعت في برنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023 – 2025 عددًا من الأولويات، البالغة 514 أولوية؛ بدأ بتنفيذ 418 منها العام الماضي، مشيرًا إلى أن سبب زيادة الأولويات هو إضافة قطاع الأمن السيبراني، الذي يهدف إلى تطوير حماية للقطاعين العام والخاص نتيجة التحول الرقمي الذي يشهده العالم.

وفي مؤشرات الاستقرار النقدي أشار الشريدة، إلى احتياط العملات الأجنبية حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 18 مليار دولار ويغطي حجم مستوردات لمدة 8 أشهر إضافة إلى انخفاض نسبة الضغوطات التضخمية بنسبة 2.1 بالمئة، حتى تشرين الثاني الماضي.

وأوضح الشريدة، أن المؤشرات الاقتصادية حتى الربع الثالث من العام الماضي كانت مميزة من حيث النمو والنشاط الاقتصادي، إذ تجاوز حجم الاستثمار الأجنبي 605 ملايين دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وهو ما يدل على أن استقرار الأردن النقدي وصل لمستوىً غير مسبوق.

وأشار إلى أنّ هناك صناعات محلية عديدة دخلت سوق المنافسة إقليميا، في حين أنّ القطاع السياحي شهد تطوراً غير مسبوق العام الماضي وحتى بداية العدوان على غزة الذي أثّر على القطاع بشكل كبير.

وقال خلال العام السابق جرى رقمنة نحو 45 بالمئة من الخدمات الحكومية، وإن الحكومة تهدف إلى رقمنة خدماتها كافة بحلول العام المقبل، بالإضافة إلى إعادة صياغة منظومة المكافآت والحوافز لموظفي الدولة وربطها بالأداء والإنتاجية.

وبحسب التقرير، بلغت موازنة رئاسة الوزراء نحو 86.8 مليون دينار، حيث عرض الوزير الجازي أوجه الإنفاق للنفقات الجارية والرأسمالية لرئاسة الوزراء.

فيما بلغت موازنة وزارة الاستثمار نحو 10 ملايين دينار، بارتفاع نحو مليوني دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023.

إلى ذلك، أكدت السقاف حرص وزارة الاستثمار على تطبيق أولويات ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2033، الهادفة لتحسين وتعزيز واقع البيئة الاستثمارية في المملكة.

وقدمت السقاف ايجازاً حول أبرز إنجازات ومؤشرات أداء عمل الوزارة للعام 2023، مشيرة إلى استكمال التشريعات الناظمة لبيئة الاعمال، كإصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة ان العمل جار على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة، وتفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وحول جذب وترويج الاستثمار، قالت السقاف إن الوزارة أطلقت منصة (invest) في تموز الماضي لمواكبة السياسة الاستثمارية العامة وكأداة من أدوات استراتيجية الترويج للأعوام 2023-2026، التي تستهدف التركيز على قطاعات واعدة وأسواق محددة لزيادة حجم الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين، وبما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033

وأوضحت ان المنصة تتضمن الآن 36 فرصة استثمارية، و 17 قطاعا اقتصاديا يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أهم الخطوات التي يجري العمل عليها لتهيئة بيئة الأعمال في المملكة لتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها، كإعداد خارطة طريق وطنية لتعزيز البيئة الاستثمارية، وتنفيذ خطة لترويج الاستثمار من خلال القيام بالعديد من الأنشطة الترويجية للوصول للمستثمرين في الدول المستهدفة، وتكثيف العمل لتسويق المنصة، وإعداد خطة لإعادة هيكلة الوزارة تنسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي المرتبطة بتحفيز الاستثمار.

وبلغت موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية نحو 2.2 مليون دينار بارتفاع 345 ألف دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023، حيث عرض الخريشه أوجه الانفاق للنفقات الجارية التي ارتفعت نحو 170 ألفا موزعة على عدة بنود، والرأسمالية التي بلغت نحو 325 ألفا بارتفاع 175 الف دينار.

وقال شركس، إن البنك المركزي ملتزم بالحفاظ على الاستقرار النقدي، وإبقاء معدلات التضخم منخفضة، والتي بلغت خلال العام الماضي نحو 2,1 بالمئة.

وأوضح أن احتياط العملات الأجنبية بلغ نحو 18.2 مليار دولار، وأن معدل الدولرة بلغ نحو 18 بالمئة وهو الأقل تاريخيا، مشيرا إلى أن الودائع ارتفعت حتى تشرين الثاني الماضي لتصل لنحو 43,3 مليار دينار.

وبين شركس، أن التسهيلات ارتفعت بمقدار مليار دينار لتبلغ خلال 11 شهرا من العام الماضي نحو 33,3 مليار دينار.

واستفسر النواب، من الفريق الاقتصادي عن العديد من الخدمات الالكترونية والقيمة المضافة في المشاريع المتاحة للاستثمار، والمقارنة التطبيقية ما قبل قانون البيئة الاستثمارية وتطبيق القانون.

وأشاروا إلى مدى توفر احتياطيات البنك المركزي من الدولار، وحجم الودائع بالدينار والدولار، وحجم التسهيلات، والسيولة النقدية، ووضع البنوك وشركات التأمين والصرافة.

- -(بترا)

م ح/ن ح / ع ط

21/01/2024 19:57:03