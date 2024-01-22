الرجوب يشيد بدعم الإعلام الرياضي الأردني للرياضة الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 21 كانون الثاني (بترا)- أشاد رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني جبريل الرجوب بدعم الإعلام الرياضي الأردني للرياضة الفلسطينية في مختلف الألعاب خاصة كرة القدم، مثمنا هذا الدعم الذي يعكس الدعم الأردني لفلسطين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الرجوب في مقر إقامته بالدوحة اليوم الأحد، رئيس وفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني إلى كأس آسيا خالد الخطاطبة.

وأشاد الرجوب بأداء منتخب النشامى خاصة في المباراة الأخيرة أمام منتخب كوريا الجنوبية، متمنيا له التوفيق في قادم المباريات.

وثمن الفريق الرجوب دعم الإعلام الرياضي الأردني للرياضة الفلسطينية من خلال متابعة أخبارها، وتسليط الضوء على انجازاتها مما كان له أطيب الأثر في نفوس الرياضيين، معتبرا ذلك ليس غريبا على الأردن وشعبه.

بدوره أكد الخطاطبة حرص الإعلام الرياضي الأردني على دعم الرياضة الفلسطينية في مختلف الألعاب خاصة في كرة القدم، لنصرتها في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي، ومساعدتها أيضا لتكون منبرا مميزا لنقل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من غطرسة الاحتلال.

يشار إلى أن الرجوب لعب دورا فاعلا في الارتقاء بكرة القدم الفلسطينية وتطويرها، حتى باتت المنتخبات والأندية الفلسطينية رقما صعبا في البطولات العربية والآسيوية.

--(بترا)

خ خ/ب ع / ع ط

21/01/2024 19:43:58