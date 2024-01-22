الرجوب يشيد بدعم الإعلام الرياضي الأردني للرياضة الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 21 كانون الثاني (بترا)- أشاد رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني جبريل الرجوب بدعم الإعلام الرياضي الأردني للرياضة الفلسطينية في مختلف الألعاب خاصة كرة القدم، مثمنا هذا الدعم الذي يعكس الدعم الأردني لفلسطين في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال استقبال الرجوب في مقر إقامته بالدوحة اليوم الأحد، رئيس وفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني إلى كأس آسيا خالد الخطاطبة.
وأشاد الرجوب بأداء منتخب النشامى خاصة في المباراة الأخيرة أمام منتخب كوريا الجنوبية، متمنيا له التوفيق في قادم المباريات.
وثمن الفريق الرجوب دعم الإعلام الرياضي الأردني للرياضة الفلسطينية من خلال متابعة أخبارها، وتسليط الضوء على انجازاتها مما كان له أطيب الأثر في نفوس الرياضيين، معتبرا ذلك ليس غريبا على الأردن وشعبه.
بدوره أكد الخطاطبة حرص الإعلام الرياضي الأردني على دعم الرياضة الفلسطينية في مختلف الألعاب خاصة في كرة القدم، لنصرتها في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي، ومساعدتها أيضا لتكون منبرا مميزا لنقل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من غطرسة الاحتلال.
يشار إلى أن الرجوب لعب دورا فاعلا في الارتقاء بكرة القدم الفلسطينية وتطويرها، حتى باتت المنتخبات والأندية الفلسطينية رقما صعبا في البطولات العربية والآسيوية.
--(بترا)
خ خ/ب ع / ع ط
21/01/2024 19:43:58
MENAFN22012024000117011021ID1107749857
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.