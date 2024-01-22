افتتاح مقر فرع نقابة المهندسين الزراعيين بعجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 21 كانون الثاني(بترا)-علي فريحات-افتتح نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة اليوم الأحد، مقر فرع النقابة في محافظة عجلون.

وأكد النقيب أبو نقطة أهمية المقر لخدمة أعضاء النقابة وتوفير الجهد والمال عليهم، مشيرا الى حرص النقابة على عقد اللقاءات التي تأتي في إطار تواصل مجلسها مع المهندسين الزارعيين في المحافظات وتمتين العلاقات معهم وبحث آليات تطوير العمل وتعزيز خدمات فروعها.

وقدم المهندس أبو نقطة شرحا عن خطط النقابة والمعيقات والتحديات التي واجهتها، مشيرا الى جهود مجلس النقابة في تحقيق الانجازات النوعية التي تعود بالفائدة على المهندسين الزراعيين.

وأكد على تقديم كل ما من شأنه خدمة المهندسين الزراعيين وتوفير الفرص التدريبية لهم لزيادة خبراتهم ومهاراتهم، وتأهيلهم لسوق العمل.

واستمع أبو نقطه لعدد من الاقتراحات والتوصيات التي قدمها عدد من أعضاء الهيئة العامة لتعزيز أعمال الفرع وتوفير الخدمات لأعضاء النقابة منها الدورات التدريبية والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات لتوفير فرص العمل للمهندسين الزراعيين.

وكان رئيس فرع النقابة في عجلون المهندس معاوية أبو عناب خلال الافتتاح الذي أداره المهندس مهند المومني ألقى كلمة ترحيبية أكد خلالها أهمية تنسيق الجهود من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لأعضاء الهيئة العامة.

وحضر الافتتاح نائب النقيب المهندس سائد الظاهر وأعضاء مجلس النقابة المهندس وسيم الشريدة والمهندس شادي القيسي والمهندس بدر شنيكات.

--(بترا)

ع ف/ب ع / ع ط

21/01/2024 19:42:23