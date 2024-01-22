افتتاح مقر فرع نقابة المهندسين الزراعيين بعجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 21 كانون الثاني(بترا)-علي فريحات-افتتح نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة اليوم الأحد، مقر فرع النقابة في محافظة عجلون.
وأكد النقيب أبو نقطة أهمية المقر لخدمة أعضاء النقابة وتوفير الجهد والمال عليهم، مشيرا الى حرص النقابة على عقد اللقاءات التي تأتي في إطار تواصل مجلسها مع المهندسين الزارعيين في المحافظات وتمتين العلاقات معهم وبحث آليات تطوير العمل وتعزيز خدمات فروعها.
وقدم المهندس أبو نقطة شرحا عن خطط النقابة والمعيقات والتحديات التي واجهتها، مشيرا الى جهود مجلس النقابة في تحقيق الانجازات النوعية التي تعود بالفائدة على المهندسين الزراعيين.
وأكد على تقديم كل ما من شأنه خدمة المهندسين الزراعيين وتوفير الفرص التدريبية لهم لزيادة خبراتهم ومهاراتهم، وتأهيلهم لسوق العمل.
واستمع أبو نقطه لعدد من الاقتراحات والتوصيات التي قدمها عدد من أعضاء الهيئة العامة لتعزيز أعمال الفرع وتوفير الخدمات لأعضاء النقابة منها الدورات التدريبية والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات لتوفير فرص العمل للمهندسين الزراعيين.
وكان رئيس فرع النقابة في عجلون المهندس معاوية أبو عناب خلال الافتتاح الذي أداره المهندس مهند المومني ألقى كلمة ترحيبية أكد خلالها أهمية تنسيق الجهود من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لأعضاء الهيئة العامة.
وحضر الافتتاح نائب النقيب المهندس سائد الظاهر وأعضاء مجلس النقابة المهندس وسيم الشريدة والمهندس شادي القيسي والمهندس بدر شنيكات.
--(بترا)
ع ف/ب ع / ع ط
21/01/2024 19:42:23
MENAFN22012024000117011021ID1107749856
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