معنويات عالية في معسكر المنتخب الوطني بعد التألق أمام كوريا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 21 كانون الثاني (بترا)- يشهد معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم، في الدوحة، حالة معنوية مرتفعة، بعد الأداء القوي والمميز الذي قدمه المنتخب في مباراته يوم أمس أمام منتخب كوريا الجنوبية في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بكأس آسيا المقامة في قطر.

وبدا واضحا الحالة المعنوية العالية للاعبي المنتخب الوطني خلال التدريب الذي أقيم اليوم بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب كوريا ثم البحرين 3 نقاط وماليزيا من دون نقاط.

ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات يوم الخميس المقبل بلقاء منتخب البحرين، حيث يسعى منتخبنا لتحقيق الفوز لمواصلة تصدر المجموعة استعدادا لخوض منافسات الدور الثاني.

ووفق الرسالة الإعلامية لوفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني المتواجد في قطر، أشادت الصحافة العربية والآسيوية الصادرة اليوم بأداء المنتخب الوطني أمام كوريا الجنوبية، معتبرة أن منتخبنا كان الأقرب لتحقيق الفوز لولا هدف التعادل لمنتخب كوريا الذي جاء في الوقت بدل الضائع في المباراة التي أقيمت على ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأفردت وسائل الإعلام العربية والآسيوية مساحات كبيرة للحديث عن منتخبنا الوطني وما قدمه اللاعبون خلال المباراة أمام المنتخب الكوري الجنوبي الذي يعد أحد أبرز المرشحين لإحراز لقب كأس آسيا.

وكان مدرب المنتخب الحسين عموتة امتدح أداء اللاعبين، معتبرا أن منتخبنا استحق الفوز عطفا على ما قدم من مستوى فني جيد.

وطالب المدرب اللاعبين بالتفرغ للمحطة المقبلة من البطولة التي تشهد منافسة قوية.

--(بترا)

خ خ/ب ع/ ع ط

21/01/2024 19:36:41