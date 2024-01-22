Monday, 22 January 2024 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بحث التعاون بين هيئة الأوراق المالية ومنتدى الاستثمار العربي

1/22/2024 3:59:43 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني (بترا)- بحثت هيئة الأوراق المالية ومنتدى الاستثمار العربي العالمي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما في مجالات الاستثمار المستدام وتعزيز الحوكمة والشفافية والتطوير والابتكار، والتحكيم وتصنيف الشركات.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الهيئة بين رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور عادل بينو، وأمين عام المنتدى نظيم الصباح، بهدف تحفيز الجهود التي تدعم الاستثمار المستدام، وتشجيع تبادل المعرفة وأفضل الممارسات التي من شأنها تأهيل العالم العربي إلى التنافسية العالمية.
ويعمل المنتدى في مجالات عدة أهمها جوائز المستثمر العربي لفئات تضم الشركات، والأفراد والشباب بهدف تكريم الأداء المتميز للأفراد والمؤسسات في مجال الابتكار والاستدامة والحوكمة والتوازن بين الجنسين والتطبيقات الخضراء وتحفيز الاستثمارات الأجنبية وجذبها للوطن العربي.
--(بترا)
رش/ن ح / ع ط
21/01/2024 19:19:20

MENAFN22012024000117011021ID1107749854

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث