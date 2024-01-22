بحث التعاون بين هيئة الأوراق المالية ومنتدى الاستثمار العربي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الثاني (بترا)- بحثت هيئة الأوراق المالية ومنتدى الاستثمار العربي العالمي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما في مجالات الاستثمار المستدام وتعزيز الحوكمة والشفافية والتطوير والابتكار، والتحكيم وتصنيف الشركات.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الهيئة بين رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور عادل بينو، وأمين عام المنتدى نظيم الصباح، بهدف تحفيز الجهود التي تدعم الاستثمار المستدام، وتشجيع تبادل المعرفة وأفضل الممارسات التي من شأنها تأهيل العالم العربي إلى التنافسية العالمية.
ويعمل المنتدى في مجالات عدة أهمها جوائز المستثمر العربي لفئات تضم الشركات، والأفراد والشباب بهدف تكريم الأداء المتميز للأفراد والمؤسسات في مجال الابتكار والاستدامة والحوكمة والتوازن بين الجنسين والتطبيقات الخضراء وتحفيز الاستثمارات الأجنبية وجذبها للوطن العربي.
--(بترا)
رش/ن ح / ع ط
21/01/2024 19:19:20
MENAFN22012024000117011021ID1107749854
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.