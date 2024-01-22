بحث التعاون بين هيئة الأوراق المالية ومنتدى الاستثمار العربي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني (بترا)- بحثت هيئة الأوراق المالية ومنتدى الاستثمار العربي العالمي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما في مجالات الاستثمار المستدام وتعزيز الحوكمة والشفافية والتطوير والابتكار، والتحكيم وتصنيف الشركات.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الهيئة بين رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور عادل بينو، وأمين عام المنتدى نظيم الصباح، بهدف تحفيز الجهود التي تدعم الاستثمار المستدام، وتشجيع تبادل المعرفة وأفضل الممارسات التي من شأنها تأهيل العالم العربي إلى التنافسية العالمية.

ويعمل المنتدى في مجالات عدة أهمها جوائز المستثمر العربي لفئات تضم الشركات، والأفراد والشباب بهدف تكريم الأداء المتميز للأفراد والمؤسسات في مجال الابتكار والاستدامة والحوكمة والتوازن بين الجنسين والتطبيقات الخضراء وتحفيز الاستثمارات الأجنبية وجذبها للوطن العربي.

--(بترا)

رش/ن ح / ع ط

21/01/2024 19:19:20