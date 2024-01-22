الافتتاح التشغيلي لمركز أنظمة البيئة البنائية والإنشائية بالهاشمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء21 كانون الثاني (بترا)- احتفلت الجامعة الهاشمية، اليوم الأحد، بالافتتاح التشغيلي لمركز أنظمة البيئة البنائية والإنشائية، الذي تشرف عليه كلية الهندسة.
وقال مندوب رئيس الجامعة، نائب الرئيس الدكتور محمد سليمان المشاعلة، إن هذا المركز الأول من نوعه في الأردن والإقليم، ويسهم في تطوير قطاع الهندسة الإنشائية في الأردن والمنطقة إلى جانب تطوير العملية التعليمية ويحسن من نوعية النشر العلمي في الجامعة.
وأضاف أن المركز يجري فحوصات نادرة في المنطقة، من أهمها إجراء فحوصات التجارب التطبيقية للأنظمة والعناصر الإنشائية بحجمها الطبيعي،وفحوصات متعددة للمواد الانشائية والصناعية.
من جانبه أكد عميد كلية الهندسة، الدكتور حسن كتخدا، أن المركز إضافة نوعية للقطاع الهندسي والإنشاءات في الأردن والمنطقة، ويدعم استحداث برنامج ماجستير هندسة إنشاءات في قسم الهندسة المدنية منذ نحو عامين.
وبين إعداد بحوث ورسائل ماجستير حول إضافة مواد جديدة إلى الخرسانة، وأن هناك توجهًا لاستخدام مواد جديدة لتقليل كثافة الخرسانة ورفع أداءها للمحافظة على البيئة.
بدوره، أشار مدير المركز الدكتور عبدالله الغصون إلى إجراء أكثر من 300 فحص إنشائي نوعي بأحجام مختلفة تبدأ من سنتمرات إلى وتصل إلى أكثر من 7 أمتار، مبينًا أن المركز أجرى بحوثا نوعية تطبيقية نشرت في مجلات علمية مرموقة ما عزز سمعة الجامعة وحسن موقعها في التصنيفات العالمية.
وتبلغ مساحة المركز 3.2 ألف متر مكعب، ويضم، معدات وأجهزة تضاهي ما هو موجود في أفضل المراكز العالمية من أبرزها: مكابس هيدروليكية قادرة على أحمال كبيرة تتجاوز500 طن، وغرف تحكم بالحرارة والرطوبة ودراسة تأثيرها على طبيعة المواد ونوعيتها، وطاولة اهتزاز كبرى لقياس تأثير الاهتزازات الأرضية.
--(بترا)
ع ض/ ن ح/ ع ط
21/01/2024 19:07:48
MENAFN22012024000117011021ID1107749853
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