الافتتاح التشغيلي لمركز أنظمة البيئة البنائية والإنشائية بالهاشمية

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الزرقاء21 كانون الثاني (بترا)- احتفلت الجامعة الهاشمية، اليوم الأحد، بالافتتاح التشغيلي لمركز أنظمة البيئة البنائية والإنشائية، الذي تشرف عليه كلية الهندسة.

وقال مندوب رئيس الجامعة، نائب الرئيس الدكتور محمد سليمان المشاعلة، إن هذا المركز الأول من نوعه في الأردن والإقليم، ويسهم في تطوير قطاع الهندسة الإنشائية في الأردن والمنطقة إلى جانب تطوير العملية التعليمية ويحسن من نوعية النشر العلمي في الجامعة.

وأضاف أن المركز يجري فحوصات نادرة في المنطقة، من أهمها إجراء فحوصات التجارب التطبيقية للأنظمة والعناصر الإنشائية بحجمها الطبيعي،وفحوصات متعددة للمواد الانشائية والصناعية.

من جانبه أكد عميد كلية الهندسة، الدكتور حسن كتخدا، أن المركز إضافة نوعية للقطاع الهندسي والإنشاءات في الأردن والمنطقة، ويدعم استحداث برنامج ماجستير هندسة إنشاءات في قسم الهندسة المدنية منذ نحو عامين.

وبين إعداد بحوث ورسائل ماجستير حول إضافة مواد جديدة إلى الخرسانة، وأن هناك توجهًا لاستخدام مواد جديدة لتقليل كثافة الخرسانة ورفع أداءها للمحافظة على البيئة.

بدوره، أشار مدير المركز الدكتور عبدالله الغصون إلى إجراء أكثر من 300 فحص إنشائي نوعي بأحجام مختلفة تبدأ من سنتمرات إلى وتصل إلى أكثر من 7 أمتار، مبينًا أن المركز أجرى بحوثا نوعية تطبيقية نشرت في مجلات علمية مرموقة ما عزز سمعة الجامعة وحسن موقعها في التصنيفات العالمية.

وتبلغ مساحة المركز 3.2 ألف متر مكعب، ويضم، معدات وأجهزة تضاهي ما هو موجود في أفضل المراكز العالمية من أبرزها: مكابس هيدروليكية قادرة على أحمال كبيرة تتجاوز500 طن، وغرف تحكم بالحرارة والرطوبة ودراسة تأثيرها على طبيعة المواد ونوعيتها، وطاولة اهتزاز كبرى لقياس تأثير الاهتزازات الأرضية.

--(بترا)

ع ض/ ن ح/ ع ط

21/01/2024 19:07:48