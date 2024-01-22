وزير الاتصال الحكومي: قطر بذلت جهدا كبيرا لوقف الحرب في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني(بترا)- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، عمق وتماسك العلاقات التاريخية والمستدامة بين المملكة ودولة قطر، والقائمة على أسس قوية تأسست عبر عقود من الزمن، وغلبت المصلحة العربية لتشييد موقف عربي موحد تجاه القضايا والأزمات العربية التي تعصف بالمنطقة.

وقال الدكتور المبيضين في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن التناغم كبير بين قيادتي البلدين الشقيقين في المواقف ذات الصلة بالبعدين العربي والإسلامي، والمبنية على الاحترام والتوازن والتقدير المتبادل لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية.

وبين أن العلاقات بين عمان والدوحة كانت دوما راسخة ومثمرة من خلال توأمة النظرة العربية بين قيادتي البلدين، والتي بدأت تأخذ اليوم بعدا سياسيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا بارزا، مشيرا إلى أن الاستثمارات القطرية في الأردن تشهد نموا مستمرا، وهناك جالية أردنية كبيرة في قطر تحظى بالاحترام لدى الأشقاء القطريين.

وأوضح أن الأردن عمل منذ اليوم الأول للعدوان على غزة وبالتنسيق عالي المستوى مع دولة قطر، وكان هناك إجماع بين عمان والدوحة ودول عربية أخرى خلال قمة الرياض على موقف واضح يرفض الحرب وقتل المدنيين، مشيدا بالخارجية والدبلوماسية القطرية التي بذلت جهدا كبيرا بموازاة الخارجية الأردنية ممثلة باللجنة العربية المنبثقة من قمة الرياض، وجرى التشاور مع عدد كبير من الدول المعنية بالقضية، لتكون إحدى نتائج مخرجات جولاتهم الدولية، تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار وقف الحرب.

وثمن المبيضين الجهود القطرية التي تبذل داخل مجلس الأمن، بالإضافة إلى الجهود الإغاثية والدبلوماسية في موضوع الهدن الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى، وكل هذه الجهود تحظى دوما بدعم الأردن.

ولفت إلى أن دولة قطر تدعم الجهود الأردنية في الموقف الواضح المؤيد لموقف الأردن ومصر في رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وموضوع الإغاثة والمساعدات التي تصل عبر مصر أو الأردن، ما يؤكد الاهتمام الكبير بصناعة موقف عربي موحد لدعم القضية الفلسطينية وإدانة العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والتضييق على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الدعم القطري ظهر بشكل جلي جدا في دعم مبدأ الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ما يؤكد انسجام القيادتين وقدرتهما على تبني سياسات وموقف واضح تجاه المخاطر المهددة للقضية الفلسطينية والسلام في المنطقة.

وتابع، إن الأردن ومنذ اليوم الأول للعدوان على غزة، ركز في سياسته وموقفه من الحرب على إنهاء الدمار ووقف الحرب وفتح معبر أو منفذ أو أفق واضح ضمن مسار مستدام لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وهو ما عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة الرياض، وتأكيد جلالته ضرورة تحشيد موقف دولي وعالمي لوصول المساعدات.

وأضاف "كانت الرسالة الأردنية واضحة بوجوب حشد موقف دولي للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات لقطاع غزة في حال عدم القدرة على إقناع إسرائيل بوقف الحرب، واليوم الأردن مستمر من خلال جسر الملك حسين والمساعدات التي تنسقها الهيئة الخيرية الهاشمية للوصول إلى معبر رفح ثم الدخول إلى الأشقاء في غزة، من خلال الإنزالات الجوية على المستشفى الميداني الأردني في خان يونس".

وبين أن الثقة بالجهود الإغاثية الأردنية جعلت بعض الناشطين العالمين يطالبون الأردن اليوم بإنزالات متكررة على مناطق مختلفة في قطاع غزة، الأمر الذي يدل على نجاعة الأثر الذي تحدثه هذه الإنزالات وأهميتها، لافتا إلى أن دعم الأردن للأشقاء في فلسطين لم يقتصر على دعم غزة، وإنما كانت المساعدات الأردنية حاضرة في الضفة الغربية من خلال المستشفى الميداني في مدينة نابلس، بالإضافة إلى المساعدات والتدخلات الطبية للأشقاء ودعم أهلنا في الضفة الغربية بمخزون الأدوية والمواد الغذائية والقمح والحبوب واستقبال أطفال من غزة في مستشفى مركز الحسين للسرطان الذي يعبر عن الموقف الأردني الإنساني.

وأكد الدكتور المبيضين أن الموقف الغربي مجحف بالنسبة للقضية الفلسطينية، ولا يعترف بأن سياسات إسرائيل التي انتهكت المواثيق الدولية كافة، هي التي شكلت ضغطا كبيرا على الفلسطينيين والبدء بعملية طوفان الأقصى.

وأردف قائلا، إن الموقف الغربي أيد إسرائيل منذ اللحظة الأولى للحرب بمبررات الدفاع عن النفس، لكنه تجاهل رعايته لقيام قوة الاحتلال وزراعتها في المنطقة لإنهاء آمال الفلسطينيين واحتلال أراضيهم وتقويض أمنهم وتدمير أوطانهم وتشريدهم وتهجيرهم في أكثر من بلد وأكثر من مكان حتى داخل الأراضي الفلسطينية التاريخية، والتي حرص أيضا الغرب على التقسيم بين "عرب 48" وأهل الضفة الغربية وقطاع غزة، فالموقف الغربي داعم وراع أصلي للمشروع الإسرائيلي والسياسي في المنطقة.

وفي الشأن الاقتصادي، شدد المبيضين على أن الأردن بيئة خصبة لجذب الاستثمارات ونموها، ويتمتع بمعدل نمو اجتماعي فيما يتعلق بتنوع الأنماط الاستهلاكية، ويحتاج إلى الدعم العربي لبناء استثمارات تنموية تتمتع بالمزايا الاستثمارية كافة، وعلى رأسها الاستقرار الأمني والسياسي والتشريعي.

وقال إن الاقتصاد الأردني أثبت من خلال مختلف الأزمات التي ألمت به قدرة على تجاوزها باقتدار، وذلك بشهادة كبرى المؤسسات التمويلية الدولية ومؤسسات تصنيف الديون السيادية، مشيرا إلى أن الأردن اليوم يواصل برامجه الإصلاحية للاقتصاد الوطني مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يؤشر على أن إدارة الاقتصاد الأردني ناجعة وأثبتت نجاحها دوما على تجاوز الأزمات، الأمر الذي يعد أكبر دافع أمام أي استثمار للتوجه نحو الأردن.

--(بترا)





ف ج

21/01/2024 19:11:42