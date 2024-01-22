صحة غزة: أكثر من 25 ألف شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25105 شهداء، و62681 مصابا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة، راح ضحيتها 178 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية.

--(بترا)

رصد/ف ق/رق

21/01/2024 18:26:04