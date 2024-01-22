إطلاق مشروع عمل الطبيعة في البادية الشرقية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني (بترا)- أطلقت مؤسسة ليدرز الدولية للتنمية الاقتصادية، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، مشروع "عمل الطبيعة" في البادية الشرقية، والممول من صندوق "شراكة" التابع لسفارة مملكة هولندا في الأردن.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الأحد، جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بين الجانبين، بحضور سفير مملكة هولندا في الأردن، هاري فيرفاي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بتول العجلوني، ومدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فادي الناصر، ومدير عام مؤسسة ليدرز الدولية في الأردن حمزة الشمايلة.

وأشارت المؤسسة إلى أن المشروع الذي يمتد لنحو عامين يهدف إلى رفع مستوى التوعية البيئية وتعزيز السياحة المستدامة، وتمكين المجتمعات المحلية في المنطقة، وسيعمل في عامه الأول على تقديم الدعم من خلال تنفيذ أبحاث ميدانية ودراسات مختلفة تسهم في الحفاظ على الطبيعة، وتعزيز النمو الأخضر في محمية الشومري للأحياء البرية ومحمية الضاحك.

وسيعمل في عامه الثاني على تنفيذ استراتيجيات لتعزيز البنية التحتية، والسياحة المستدامة وتحسين تجربة الزوار من خلال تطوير تجارب سياحية مبتكرة كمواقع للإقامة وتجارب محلية وأنشطة مغامرة وغيرها، إضافة إلى دعم المجتمع المحلي عبر تنفيذ حملات توعوية وبرامج تدريبية، ودعم مشاريع صغيرة ومتوسطة لإيجاد فرص عمل مستدامة في المنطقة.

من جهته، قال السفير الهولندي "الأردن معروف بمناظره الطبيعية الخلابة وتراثه الثقافي، ويمثل هذا المشروع بالشراكة مع ليدرز والجمعية التزامنا بالمساعدة في الحفاظ على هذه الكنوز، مع تعزيز استخدامها المستدام من خلال السياحة المسؤولة وتمكين المجتمعات المحلية، والذي يتماشى مع الأولويات الهولندية في الأردن، حيث يسير دعم العمل المناخي جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية المحلية".

وأكد الشمايلة، أهمية المشروع في تعزيز التنمية المستدامة وفرص النمو الاقتصادي في المنطقة، وتحقيق التوازن بين حماية الطبيعة.

وقال "تلتزم المؤسسة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة، وسنعمل مع الجمعية الملكية على تعزيز مفهوم السياحة المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي"، مشيرا إلى أن إشراك المجتمعات المحلية وتعزيز قدراتها يعد جزءا أساسيا من استراتيجيات المؤسسة لضمان النجاح المستدام لهذا المشروع.

بدورها، قالت العجلوني "إن المشروع يمثل لحظة محورية بالنسبة للجمعية ولا يقتصر الأمر على حماية الطبيعة الخلابة في الأزرق، بل يتعلق أيضا برعاية إمكانات الموقع ليصبح وجهة مزدهرة للسياحة البيئية، من خلال تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز السياحة المستدامة وإجراء البحوث الحيوية، بهدف إيجاد نموذج للتناغم بين الطبيعة والتنمية الاقتصادية والرفاهية المحلية".

من جانبه، قال الناصر إن المشروع خطوة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، ويؤكد التزام الشركاء بالحفاظ على الطبيعة وتعزيز السياحة المستدامة، ويعكس التأثير الإيجابي على منطقة الأزرق والمناطق المحيطة بها.

--(بترا)

و ر/م ف/رق

21/01/2024 17:49:50