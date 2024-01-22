الريادة النيابية تؤكد أهمية توظيف التكنولوجيا لتخفيف الإزدحامات المرورية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني (بترا)- أكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، هيثم زيادين، أهمية توظيف تكنولوجيا المعلومات للتخفيف من الإزدحامات المرورية، والوقت والمال والجهد على المواطنين.

وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأحد، لمناقشة التحول الرقمي في أمانة عمان بحضور أمينها يوسف الشواربة، إن "الريادة النيابية" عقدت وما تزال لقاءات مع شركات تكنولوجيا المعلومات والمعنيين، للاطلاع على التحديات التي تواجه خطط التحول الرقمي وسُبل الإسراع بتنفيذها.

وأضاف زيادين أن أمانة عمان كانت رائدة في التطوير والخدمات الإلكترونية، مؤكدًا ضرورة أن تتقدم باقي المؤسسات في هذا المجال.

بدورهم، طالب النواب الحضور بضرورة الإسراع في عملية أتمتة الخدمات، التي تُقدمها "الأمانة" للمواطنين، للحد من الازدحامات المرورية، واكتظاظ المُراجعين بمُقراتها المُختلفة، مُطالبين بتمديد فترة الإعفاءات من غرامات المُسقفات.

من جهته، قال الشواربة إن أمانة عمان من أكثر المؤسسات بتقديم الخدمات الإلكترونية، عبر أتمتة 134 خدمة، هدفها تسهيل الإجراءات، وسرعة اتخاذ القرار، مُضيفًا أن "الأمانة" تُقدم 4 خدمات من خلال استخدام الذكاء الصناعي، دون أي تدخل بشري، وهي: إصدار مُخطط تنظيمي، سجل عقد الإيجار، استصدار المُخالفات، سجل براءة الذمة.

وأضاف "أنه مع أتمتة خدمات الأمانة، تراجع عدد مُراجعيها لنحو 98 بالمئة"، لافتًا إلى أن غدًا سيشهد انطلاق الموقع الإلكتروني لـ"الأمانة" بنسخته الجديدة.

وبين أن الأمانة بصدد إعداد وثيقة العطاء لمشروع تحول عمان لمدينة ذكية، توظف تكنولوجيا المعلومات في خدماتها المُختلفة، مُشيرًا إلى أن هذا لا يتأتى دون شراكة القطاعين العام والخاص.

وبشأن عملية الانتداب، قال الشواربة إنه تم إيقاف انتداب العُمال للبلديات فقط.

وبخصوص الغرامات على المُسقفات، أوضح الشواربة أنه صدر قرار من مجلس الوزراء يقضي بخصم يصل لـ70 بالمئة على المُسقفات، وبقي ساريًا حتى نهاية العام الماضي.

وفيما يتعلق بأراضي الخزينة، أكد الشواربة "أن هُناك تعديًا صارخًا على أراضي الخزينة، ولن يكون هُناك إيصال الخدمات وبناء طوابق دون مُخططات هندسية"، مُبينًا أن أمانة عمان "لن تكون شريكة بذلك".

وبشأن أعداد موظفي أمانة عمان، قال الشواربة "إن هُناك 10 آلاف موظف زائد عن الحاجة"، مُضيفًا "سيكون هناك إعادة هيكلة لدوائر الأمانة".

وحول الازدحامات المرورية، بين الشواربة أن خطة أمانة عمان، تتضمن ثلاثة مشاريع رئيسة، هي: إدارة المرور الذكية عبر نشر كاميرات لجمع المعلومات والبيانات حول الازدحامات المرورية بشارع معين، تُبين ساعات الذروة وعدد السيارات التي تدخل العاصمة من مُختلف المُحافظات، وإعداد مُخرجات للمُساهمة بحل تلك الازدحامات، وإيجاد حلول عبر الذكاء الصناعي.

وبشأن المواقف، قال الشواربة إن المواقف إلى جانب الشوارع سـتُصبح مدفوعة الأجرة، وليست مجانية، عبر تأمين مواقف عامة بأسعار تُراعي دخل الموظف، ما يُشجع الموظف على ارتياد وسائط النقل العام، الذي تسعى أمانة عمان لتطويره وتحسينه".

--(بترا)





م خ/ف م/ف ق

21/01/2024 17:59:42