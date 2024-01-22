ارتفاع مصابي جيش الاحتلال إلى 2659 منذ بدء العدوان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني (بترا)- أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إرتفاع الإصابات داخل الجيش الإسرائيلي إلى 2659 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول الماضي، بينهم 1203 منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة.

وأكد الجيش بحسب هيئة البث الإسرائيلة، إصابة 6 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما أن 407 ضباط وجنود لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة، حالة 48 منهم خطيرة.

وقال الجيش إن 405 ضباط وجنود أصيبوا بجروح خطيرة، و692 بجروح متوسطة، و1562وصفت إصابتهم بالطفيفة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

رصد /ف ق/ ف م

21/01/2024 17:33:16