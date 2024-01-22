ارتفاع مصابي جيش الاحتلال إلى 2659 منذ بدء العدوان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الثاني (بترا)- أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إرتفاع الإصابات داخل الجيش الإسرائيلي إلى 2659 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول الماضي، بينهم 1203 منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة.
وأكد الجيش بحسب هيئة البث الإسرائيلة، إصابة 6 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما أن 407 ضباط وجنود لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة، حالة 48 منهم خطيرة.
وقال الجيش إن 405 ضباط وجنود أصيبوا بجروح خطيرة، و692 بجروح متوسطة، و1562وصفت إصابتهم بالطفيفة منذ 7 تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد /ف ق/ ف م
21/01/2024 17:33:16
MENAFN22012024000117011021ID1107749847
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