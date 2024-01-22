3190 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3190 طنا، منها 2081 طن خضار، و872 طن فواكه، و236 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 20 و40، والبندورة بين 8 و18، والجزر بين 30 و40، والخيار بين 40 و60، والزهرة بين 10 و25، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 50 و85 قرشا.

--(بترا)

رح/ ن ح/رق

21/01/2024 17:31:57