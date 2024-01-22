3190 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3190 طنا، منها 2081 طن خضار، و872 طن فواكه، و236 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 20 و40، والبندورة بين 8 و18، والجزر بين 30 و40، والخيار بين 40 و60، والزهرة بين 10 و25، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 50 و85 قرشا.
--(بترا)
رح/ ن ح/رق
21/01/2024 17:31:57
MENAFN22012024000117011021ID1107749846
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