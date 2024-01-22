بوادر انفراج في وصول الحاويات لميناء العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني (بترا)- أكد فريق عمل إدارة ومتابعة أزمة الحاويات الناجمة عن التطورات في البحر الأحمر، الذي يضم غرفتي تجارة الأردن وعمان، ونقابة ملاحة الأردن والنقابة اللوجستية الأردنية، وجود بوادر انفراج في وصول الحاويات إلى ميناء العقبة، ما لم تحدث مفاجآت جديدة في البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لفريق العمل الذي عقد اليوم الأحد، في مقر غرفة تجارة الأردن، لمتابعة مستجدات ما يحدث في منطقة البحر الأحمر.

وحضر الاجتماع رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات بالغرفة جمال الرفاعي، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب.

وهدف الاجتماع، الذي حضره أيضا أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن ونقابة ملاحة الأردن والنقابة اللوجستية، وممثلو خطوط الملاحة العالمية، إلى تحديث البيانات والمعلومات عن حركة الملاحة، والإطلاع على الجهود التي بذلت من قبل فريق العمل لإدامة حركة حاويات البضائع من والى ميناء العقبة، للتخفيف من الصعوبات التي تواجه المستوردين والمصدرين جراء الخلل الذي أصاب حركة الشحن البحري بمنطقة البحر الأحمر.

ودعا فريق العمل ممثلي الخطوط الملاحية التي تصل لميناء العقبة، إلى ضرورة إعطاء الأولوية في عمليات الشحن للمواد الغذائية والأساسية للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، وتصنيف البضائع حسب الأولويات واحتياجات الأسواق والمواسم، وأبدى ممثلو الخطوط استعدادهم لتبني هذا المطلب.

ولفت فريق العمل إلى قرب وصول عدة بواخر خلال الأيام المقبلة لميناء العقبة لتفريغ حمولتها، مقدرين الحاويات التي سيتم تفريغها بنحو 5 آلاف حاوية محملة ببضائع مختلفة.

وأكدوا أن هناك باخرة متوقع أن تصل لميناء العقبة يوم غد الإثنين، بعد أن عبرت باب المندب في طريقها لميناء جدة السعودي، ومن ثم لميناء العقبة، وان الباخرة ستعمل على تفريغ البضائع في ميناء العقبة.

وأشاروا إلى أن حركة الملاحة والشحن مستدامة لكن تسير بوتيرة بطيئة، حيث أعلنت العديد من الخطوط الملاحية العالمية عن جداول الابحار والوصول الى ميناء العقبة، إما عن طريق بواخر الخطوط الملاحية مباشرة أو عن طريق تشغيل بواخر تغذية (feeder) من ميناء جدة ودمياط وجبل علي الى ميناء العقبة لحمل الحاويات التي كان مقرر وصولها لميناء العقبة، حيث تم تفريغ الحاويات في تلك الموانئ ومن ثم سيتم إعادة شحنها الى ميناء العقبة.

وأكد فريق العمل أن شهر شباط المقبل سيشهد وصول العديد من البواخر متوسطة وكبيرة الحجم إلى ميناء العقبة، محملة بالحاويات، فيما ستقوم هذه البواخر بتحميل الحاويات المعدة للتصدير، داعيا للاسراع باتخاذ الإجراءات التي من شأنها التخفيف من تداعيات الأزمة وتكاليف السلع.

--(بترا)

س ص/ ف م/رق

21/01/2024 17:23:15