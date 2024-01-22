تربية النواب تبحث رؤية الأحزاب بقطاع التربية والتعليم العالي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني (بترا)- أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، أن التعليم هو الرافد الحقيقي في توزيع مُكتسبات التنمية في كُل مُحافظات المملكة، وذلك من خلال توفير البيئة المُلائمة التي تُسهم في تحقيق الأهداف كافة.

وجاء حديث المومني خلال اجتماع للجنة عقدته اليوم الأحد، ترأس جانبًا منه النائب محمد عكور، بحضور رؤساء لجان التربية والتعليم في الأحزاب، بحث رؤية الأحزاب فيما يتعلق بقطاع التربية والتعليم والتعليم العالي.

وقال المومني، إن تمكين الشباب بالتشريعات الناظمة للعمل السياسي والبرامج العملية للأحزاب، يضعهم أمام مسؤولياتهم للمُشاركة في الحياة السياسية، وتحقيق طموحاتهم في بناء المُستقبل.

وأشار إلى ضرورة الحفاظ على الهدف الأساس الذي وجدت من أجلة مؤسسات التعليم، وفي الوقت نفسه تشجيع الطلبة على الانخراط بالعمل الحزبي، مؤكدًا أن الإرادة السياسية العُليا مُتوفرة بشأن عملية التحديث السياسي برمتها، وعلى رأسها العمل الحزبي.

كما شدد المومني على أهمية طرح الأحزاب لبرامج جاذبة قابلة للتطبيق، ومُحفزة في الوقت ذاته لانضمام الشباب إليها، تمهيدًا للمُشاركة في الانتخابات النيابية المُقبلة.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور: محمد عكور، ومحمد أبو صعيليك، وموسى هنطش، وعطا إبداح ضرورة ترجمة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على أرض الواقع، وتحفيز بيئة العمل الحزبي، الأمر الذي يؤكد جدية الدولة ومضيها قدمًا في تنفيذ مُخرجات التحديث السياسي، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إجراء تعديلات على الأنظمة المعمول بها في الجامعات، تتوافق مع أحكام النظام.

من ناحيتهم، أكد رؤساء لجان التربية والتعليم في الأحزاب أهمية أن يكون التعليم مبنيا على الابتكار والإبداع، مع ضرورة فرز القيادات التربوية، وفق معايير من شأنها الارتقاء بالعملية التربوية.

وشددوا على ضرورة دعم البحث العلمي في الجامعات، بُغية الإسهام في التغيير، وطالبوا بالتشجيع على التعليم المهني، وتحسين البيئة التربوية وفق استراتيجية وطنية.

وأشاروا إلى تطوير المناهج التربوية، بهدف الإسهام في تشجيع الشباب على الانخراط بالعمل الحزبي، مؤكدين أن منظومة الإصلاح ترتكز على المهارات والريادة والابتكار، وهو "لم ينعكس في جامعاتنا حتى الآن".

--(بترا)

م خ / ن ح/ف ق

21/01/2024 17:15:52