تخريج المشاركين بدورة مركبات الهايبرد في الطفيلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 21كانون الثاني(بترا)- نظمت جمعية صندوق حياة للتعليم، اليوم الأحد بالتعاون مع فرع نقابة المهندسين في الطفيلة، احتفالا بتخريج 18 متدربا في البرنامج المتخصص في صيانة سيارات الهايبرد في المحافظة.
وقالت المدير التنفيذي لصندوق حياة للتعليم فرع العقبة ابتهال الطراونة، إن البرنامج الذي تضمن 300 ساعة تدريبية على مدار ثلاثة أشهر، يعد الأول من نوعه في المحافظة بالتعاون مع نقابة مهندسي الطفيلة وجمعية عين البيضاء الخيرية.
وأوضحت أن الطلبة اكتسبوا من خلال البرنامج المهارات العملية والتطبيقية اللازمة لصيانة المركبات الهجينة، ومفاهيم هندسة المركبات الهجينة والكهربائية، ليكونوا جاهزين للانخراط في سوق العمل.
وأكد رئيس فرع نقابة المهندسين في محافظة الطفيلة المهندس زكي القيسي، حرص النقابة على تعزيز تعاونها مع مؤسسات المجتمع المحلي والقطاعات التنموية، مشيرا إلى أنها تعمل على تطوير البرامج التدريبية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، والتطور التكنولوجي المتسارع وتخصصات المستقبل.
وأشار المدير التنفيذي للصندوق خالد العالم، إلى أهمية تمكين الشباب مهنيًا واقتصادياً واجتماعياً ودعمهم وإشراكهم بدورات تدريبية متخصصة تكسبهم المهارات والخبرات اللازمة لدمجهم في سوق العمل.
يذكر أن جمعية صندوق حياة للتعليم، هي جمعية خيرية تعنى بدعم طلبة الجامعات والمعاهد المهنية غير المقتدرين ماديًا والمتفوقين دراسيًا، وقدمت نحو 45 برنامجا تدريبيا، استفاد منها 510 شباب وشابات من مختلف المحافظات.
--(بترا)
س م/ ف م
21/01/2024 17:10:23
MENAFN22012024000117011021ID1107749842
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