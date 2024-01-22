تخريج المشاركين بدورة مركبات الهايبرد في الطفيلة

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الطفيلة 21كانون الثاني(بترا)- نظمت جمعية صندوق حياة للتعليم، اليوم الأحد بالتعاون مع فرع نقابة المهندسين في الطفيلة، احتفالا بتخريج 18 متدربا في البرنامج المتخصص في صيانة سيارات الهايبرد في المحافظة.

وقالت المدير التنفيذي لصندوق حياة للتعليم فرع العقبة ابتهال الطراونة، إن البرنامج الذي تضمن 300 ساعة تدريبية على مدار ثلاثة أشهر، يعد الأول من نوعه في المحافظة بالتعاون مع نقابة مهندسي الطفيلة وجمعية عين البيضاء الخيرية.

وأوضحت أن الطلبة اكتسبوا من خلال البرنامج المهارات العملية والتطبيقية اللازمة لصيانة المركبات الهجينة، ومفاهيم هندسة المركبات الهجينة والكهربائية، ليكونوا جاهزين للانخراط في سوق العمل.

وأكد رئيس فرع نقابة المهندسين في محافظة الطفيلة المهندس زكي القيسي، حرص النقابة على تعزيز تعاونها مع مؤسسات المجتمع المحلي والقطاعات التنموية، مشيرا إلى أنها تعمل على تطوير البرامج التدريبية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، والتطور التكنولوجي المتسارع وتخصصات المستقبل.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق خالد العالم، إلى أهمية تمكين الشباب مهنيًا واقتصادياً واجتماعياً ودعمهم وإشراكهم بدورات تدريبية متخصصة تكسبهم المهارات والخبرات اللازمة لدمجهم في سوق العمل.

يذكر أن جمعية صندوق حياة للتعليم، هي جمعية خيرية تعنى بدعم طلبة الجامعات والمعاهد المهنية غير المقتدرين ماديًا والمتفوقين دراسيًا، وقدمت نحو 45 برنامجا تدريبيا، استفاد منها 510 شباب وشابات من مختلف المحافظات.

--(بترا)

س م/ ف م

21/01/2024 17:10:23