مطار الملكة علياء الدولي يستقبل 9.2 مليون مسافر العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الثاني (بترا)- أعلنت مجموعة المطار الدولي، أن مطار الملكة علياء الدولي ولأول مرة في تاريخه، استقبل 9 ملايين و201 ألف و269 مسافرا، خلال العام الماضي 2023، بارتفاع نسبته 17.4 بالمئة، مقارنة باحصائيات العام 2022، وخلال الفترة ذاتها.
وقالت المجموعة في بيان اليوم الأحد، إن المطار تعامل مع حركة طائرات بلغت 77696 حركة، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 67366 طنا، مما يشكّل زيادة عن العام الذي سبقه بنسبة 13.7 و9.9 بالمئة على التوالي.
واستقبل المطار خلال كانون الأول الماضي، 643048 مسافرا، وتعامل مع 5582 حركة طائرات، مما شكّل انخفاضا نسبته 2.6، و1.5 بالمئة على التوالي، مقارنة بالعام 2022، كما تعامل مع 6434 طنا من الشحن الجوي، مما شكل زيادة بنسبة 30.4 بالمئة مقارنة بالعام 2022.
وتعود الإحصائيات السنوية الإيجابية بشكل كبير للتعاون الوثيق بين "مجموعة المطار الدولي" وشريكيه الاستراتيجييْن، وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، بهدف الترويج للمعالم السياحية المحلية، وتعزيز ربط المملكة بالمدن الرئيسية حول العالم.
وخلال العام الماضي 2023، استحدثت شركات طيران محلية وإقليمية ودولية، 11 مسارا جويا جديدا ومحدّثا عبر مطار الملكة علياء الدولي، مما يرفع العدد الإجمالي للوجهات المجدولة إلى 81 (أعلى من العام 2022 بنسبة 6.6 بالمئة)، وتأسيس شراكات مع شركات طيران جديدة، مما جعل إجمالي شركات طيران المسافرين والشحن الجوي عبر المطار يصل إلى 44 خلال العام 2023.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، نيكولا دفيليير: " رغم تحقيق إنجاز تاريخي من حيث حركة المسافرين، أثرت المستجدات المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية من العام 2023 على إحصائياتنا بلا شك، ونحن ندخل عاما جديدا، نجدد التزامنا بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية بعملنا من أجل إتاحة المزيد من خيارات السفر لمسافرينا عبر تعزيز توسيع شبكتيْنا لشركات الطيران والوُجهات وتنويعهما، إلى جانب توفير تجربة مطار استثنائية تتبنى قيم الضيافة الأردنية الشهيرة، وتتمتع بجودة عالية، ويشعر خلالها المسافرون كأنّهم في بيوتهم في كل مراحلها".
--(بترا)
ن ش/ف م/رق
21/01/2024 17:05:56
MENAFN22012024000117011021ID1107749841
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