مطار الملكة علياء الدولي يستقبل 9.2 مليون مسافر العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني (بترا)- أعلنت مجموعة المطار الدولي، أن مطار الملكة علياء الدولي ولأول مرة في تاريخه، استقبل 9 ملايين و201 ألف و269 مسافرا، خلال العام الماضي 2023، بارتفاع نسبته 17.4 بالمئة، مقارنة باحصائيات العام 2022، وخلال الفترة ذاتها.

وقالت المجموعة في بيان اليوم الأحد، إن المطار تعامل مع حركة طائرات بلغت 77696 حركة، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 67366 طنا، مما يشكّل زيادة عن العام الذي سبقه بنسبة 13.7 و9.9 بالمئة على التوالي.

واستقبل المطار خلال كانون الأول الماضي، 643048 مسافرا، وتعامل مع 5582 حركة طائرات، مما شكّل انخفاضا نسبته 2.6، و1.5 بالمئة على التوالي، مقارنة بالعام 2022، كما تعامل مع 6434 طنا من الشحن الجوي، مما شكل زيادة بنسبة 30.4 بالمئة مقارنة بالعام 2022.

وتعود الإحصائيات السنوية الإيجابية بشكل كبير للتعاون الوثيق بين "مجموعة المطار الدولي" وشريكيه الاستراتيجييْن، وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، بهدف الترويج للمعالم السياحية المحلية، وتعزيز ربط المملكة بالمدن الرئيسية حول العالم.

وخلال العام الماضي 2023، استحدثت شركات طيران محلية وإقليمية ودولية، 11 مسارا جويا جديدا ومحدّثا عبر مطار الملكة علياء الدولي، مما يرفع العدد الإجمالي للوجهات المجدولة إلى 81 (أعلى من العام 2022 بنسبة 6.6 بالمئة)، وتأسيس شراكات مع شركات طيران جديدة، مما جعل إجمالي شركات طيران المسافرين والشحن الجوي عبر المطار يصل إلى 44 خلال العام 2023.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، نيكولا دفيليير: " رغم تحقيق إنجاز تاريخي من حيث حركة المسافرين، أثرت المستجدات المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية من العام 2023 على إحصائياتنا بلا شك، ونحن ندخل عاما جديدا، نجدد التزامنا بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية بعملنا من أجل إتاحة المزيد من خيارات السفر لمسافرينا عبر تعزيز توسيع شبكتيْنا لشركات الطيران والوُجهات وتنويعهما، إلى جانب توفير تجربة مطار استثنائية تتبنى قيم الضيافة الأردنية الشهيرة، وتتمتع بجودة عالية، ويشعر خلالها المسافرون كأنّهم في بيوتهم في كل مراحلها".

--(بترا)

ن ش/ف م/رق

21/01/2024 17:05:56