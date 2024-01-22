بحث إنشاء معهد تدريب للمهن الخضراء في إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني (بترا)- بحثت هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية اليوم الأحد، مع فريق مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في المملكة "كويكا" إنشاء معهد تدريب مهني للمهن الخضراء لخدمة أبناء وبنات محافظة إربد، ضمن برامج الدعم الكورية المخصصة للمملكة.

وقدم مدير مديرية الاعتماد وضمان الجودة في الهيئة أيمن الوريكات خلال اللقاء شرحا تفصيلا حول مهام وصلاحيات الهيئة، ودورها في تسهيل الإجراءات اللازمة لغايات إطلاق المشروع بالسرعة الممكنة ودون عوائق، مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم أوجه الدعم الاستشاري والفني والتراخيص اللازمة لهذه الغاية.

من جهته، أكد فريق كويكا أنه تم اختيار مشروع إنشاء معهد تدريب مهني للمهن الخضراء لخدمة أبناء وبنات محافظة إربد، ضمن المشاريع المؤهلة للتمويل، التي اجتازت مرحلة الاختيار الأولية، وبناءً على يجري فريق الوكالة زيارات ميدانية لعدد من الجهات المعنية، للاطلاع على التجربة الأردنية، ومعرفة الجهات المعنية والكفيلة بإنجاح المشروع، لإعداد تقرير نهائي عنه، ورفعه إلى الإدارة الرئيسية للمنظمة في كوريا الجنوبية وأخذ الموافقة النهائية عليه، بحيث يكون ضمن موازنة المنظمة للأعوام 2025 – 2028.

--(بترا)

ع ف/م ف

21/01/2024 17:05:23