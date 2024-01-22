بحث إنشاء معهد تدريب للمهن الخضراء في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الثاني (بترا)- بحثت هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية اليوم الأحد، مع فريق مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في المملكة "كويكا" إنشاء معهد تدريب مهني للمهن الخضراء لخدمة أبناء وبنات محافظة إربد، ضمن برامج الدعم الكورية المخصصة للمملكة.
وقدم مدير مديرية الاعتماد وضمان الجودة في الهيئة أيمن الوريكات خلال اللقاء شرحا تفصيلا حول مهام وصلاحيات الهيئة، ودورها في تسهيل الإجراءات اللازمة لغايات إطلاق المشروع بالسرعة الممكنة ودون عوائق، مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم أوجه الدعم الاستشاري والفني والتراخيص اللازمة لهذه الغاية.
من جهته، أكد فريق كويكا أنه تم اختيار مشروع إنشاء معهد تدريب مهني للمهن الخضراء لخدمة أبناء وبنات محافظة إربد، ضمن المشاريع المؤهلة للتمويل، التي اجتازت مرحلة الاختيار الأولية، وبناءً على يجري فريق الوكالة زيارات ميدانية لعدد من الجهات المعنية، للاطلاع على التجربة الأردنية، ومعرفة الجهات المعنية والكفيلة بإنجاح المشروع، لإعداد تقرير نهائي عنه، ورفعه إلى الإدارة الرئيسية للمنظمة في كوريا الجنوبية وأخذ الموافقة النهائية عليه، بحيث يكون ضمن موازنة المنظمة للأعوام 2025 – 2028.
--(بترا)
ع ف/م ف
21/01/2024 17:05:23
MENAFN22012024000117011021ID1107749840
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