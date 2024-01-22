ورشة عمل عن المسار السياحي البيئي في كفرنجة

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 21 كانون الثاني (بترا) علي فريحات - نظمت بلدية كفرنجة، بالشراكة مع منظمة "Connective ities" ومديرية السياحة في محافظة عجلون، اليوم الأحد، ورشة عمل عن المسار السياحي البيئي "مسار النحل والقرية البيئية".

وقال رئيس البلدية الدكتور فوزات فريحات، إن المشروع جاء ضمن رؤية البلدية للعمل على مشاريع تنموية تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لأهالي اللواء، حيث يندرج تحت مفهوم السياحة البيئيه التي اتجه العالم لها بحثا عن أماكن خضراء نظيفه صديقة للبيئه، مشيرا إلى أن تم تشكيل فريق للعمل بالمشروع على عدة مراحل وتوفير قطعة أرض لمشروع القرية البيئيه مطلة على سد كفرنجة.

وثمن دور الداعمين والمانحين للمشروع، منهم جامعة البترا و الجمعية العلمية الملكية ومديرية السياحة وهيئه تنشيط السياحة و" GIZ" والمستثمرون ومنظمة "connective cities" وشركة "book agri" ومركز تطوير الأعمال، وزراعة كفرنجة والمجتمع المحلي.

وأشارت المديرة الإقليمية لشبكة المدن الرابطة الدكتورة منى شعلان، الى أهمية المشروع والشراكة مع البلديات، مبينة أن المشروع يتكون من جزءين رئيسين، الأول يتعلق بالمسار البيئي السياحي (مسار النحل) والثاني القرية البيئية.

وأضافت أن مسار النحل يأتي استكمالا لمسارات عجلون السياحية بالتعاون مع مديرية السياحة والجمعية العلمية الملكية لرصد مسار سياحي زراعي بيئي، لتمكين المجتمع المحلي من خلال تدريب أهلي المنطقة على تقديم المنتج السياحي بأفضل صورة، ومسار القرية البيئية الذي سيكون محطة لبدء مسار راجب السياحي المنوي التخطيط له.

وأبدى مدير سياحة عجلون فراس خطاطبة، استعداد المديرية لفتح الشراكة الحقيقية مع البلديات، حيث تم استحداث مسار سياحي جديد في كفرنجة لتمكين أبناء المجتمع المحلي من إضافة قيمة نوعية للعملية السياحية.

--(بترا)

ع ف/رق

21/01/2024 16:58:30