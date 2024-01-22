ورشة عمل عن المسار السياحي البيئي في كفرنجة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 21 كانون الثاني (بترا) علي فريحات - نظمت بلدية كفرنجة، بالشراكة مع منظمة "Connective ities" ومديرية السياحة في محافظة عجلون، اليوم الأحد، ورشة عمل عن المسار السياحي البيئي "مسار النحل والقرية البيئية".
وقال رئيس البلدية الدكتور فوزات فريحات، إن المشروع جاء ضمن رؤية البلدية للعمل على مشاريع تنموية تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لأهالي اللواء، حيث يندرج تحت مفهوم السياحة البيئيه التي اتجه العالم لها بحثا عن أماكن خضراء نظيفه صديقة للبيئه، مشيرا إلى أن تم تشكيل فريق للعمل بالمشروع على عدة مراحل وتوفير قطعة أرض لمشروع القرية البيئيه مطلة على سد كفرنجة.
وثمن دور الداعمين والمانحين للمشروع، منهم جامعة البترا و الجمعية العلمية الملكية ومديرية السياحة وهيئه تنشيط السياحة و" GIZ" والمستثمرون ومنظمة "connective cities" وشركة "book agri" ومركز تطوير الأعمال، وزراعة كفرنجة والمجتمع المحلي.
وأشارت المديرة الإقليمية لشبكة المدن الرابطة الدكتورة منى شعلان، الى أهمية المشروع والشراكة مع البلديات، مبينة أن المشروع يتكون من جزءين رئيسين، الأول يتعلق بالمسار البيئي السياحي (مسار النحل) والثاني القرية البيئية.
وأضافت أن مسار النحل يأتي استكمالا لمسارات عجلون السياحية بالتعاون مع مديرية السياحة والجمعية العلمية الملكية لرصد مسار سياحي زراعي بيئي، لتمكين المجتمع المحلي من خلال تدريب أهلي المنطقة على تقديم المنتج السياحي بأفضل صورة، ومسار القرية البيئية الذي سيكون محطة لبدء مسار راجب السياحي المنوي التخطيط له.
وأبدى مدير سياحة عجلون فراس خطاطبة، استعداد المديرية لفتح الشراكة الحقيقية مع البلديات، حيث تم استحداث مسار سياحي جديد في كفرنجة لتمكين أبناء المجتمع المحلي من إضافة قيمة نوعية للعملية السياحية.
--(بترا)
ع ف/رق
21/01/2024 16:58:30
MENAFN22012024000117011021ID1107749839
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