أوقاف غزة: الاحتلال الإسرائيلي دمر 1000 مسجد

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 21 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت منذ بدء العدوان 1000مسجد من أصل 1200.

وقالت الوزارة في بيان، إن قوات الإحتلال دمرت أيضا كنيسة الروم الأرثوذكس، وعددا من المقرات الإدارية ولجان الزكاة، ومدارس تعليم القرآن الكريم ومقر البنك الوقفي.

وأشارت إلى اغتيال أكثر من 100 داعية من العلماء والوعاظ والخطباء والأئمة والمؤذنين والمحّفظين، خلال عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

رصد / ن ح/ف ق

21/01/2024 16:42:58