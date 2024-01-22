أوقاف غزة: الاحتلال الإسرائيلي دمر 1000 مسجد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 21 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت منذ بدء العدوان 1000مسجد من أصل 1200.
وقالت الوزارة في بيان، إن قوات الإحتلال دمرت أيضا كنيسة الروم الأرثوذكس، وعددا من المقرات الإدارية ولجان الزكاة، ومدارس تعليم القرآن الكريم ومقر البنك الوقفي.
وأشارت إلى اغتيال أكثر من 100 داعية من العلماء والوعاظ والخطباء والأئمة والمؤذنين والمحّفظين، خلال عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد / ن ح/ف ق
21/01/2024 16:42:58
MENAFN22012024000117011021ID1107749837
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.