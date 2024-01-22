نادي الأسير الفلسطيني يحذر من انتشار الأوبئة بين الأسرى في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 21 كانون الثاني (بترا)- حذر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة بين صفوف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.
وقال النادي في بيان اليوم، إن إجراءات إدارة سجون الاحتلال التنكيلية وعمليات التّعذيب الممنهجة بحقّ الأسرى، تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد 7 تشرين الأول ما فاقم من أوضاع الأسرى الصحيّة ووزاد من انتشار أمراض بين صفوفهم.
وأضاف أن من أبرز هذه الإجراءات: التجويع، والاكتظاظ الشّديد في الزنازين، وقلة توفر الماء، وظروف العزل المضاعفة، والحرمان من الحركة بشكل كاف، وقلة الملابس، وسحب ملابس الأسرى بعد 7 من تشرين الأول وإبقاء غيار واحد لكل أسير.
وأكد أن إدارة سّجون الاحتلال صعّدت من مستوى الجرائم الطبيّة التي تجاوزت مفهوم الإهمال المتعمد الذي شكّل على مدار السّنوات القليلة الماضية السبب الأساس في استشهاد العديد من الأسرى.
يشار إلى أنّ عمليات التّعذيب والجرائم الطبيّة كانتا السبب الأساس في استشهاد 7 أسرى في سجون الاحتلال بعد السّابع من تشرين الأول.
--(بترا)
م . ف/ ن ح/ف ق
21/01/2024 16:24:20
MENAFN22012024000117011021ID1107749835
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