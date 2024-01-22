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نادي الأسير الفلسطيني يحذر من انتشار الأوبئة بين الأسرى في سجون الاحتلال

1/22/2024 3:58:28 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 21 كانون الثاني (بترا)- حذر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة بين صفوف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.
وقال النادي في بيان اليوم، إن إجراءات إدارة سجون الاحتلال التنكيلية وعمليات التّعذيب الممنهجة بحقّ الأسرى، تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد 7 تشرين الأول ما فاقم من أوضاع الأسرى الصحيّة ووزاد من انتشار أمراض بين صفوفهم.
وأضاف أن من أبرز هذه الإجراءات: التجويع، والاكتظاظ الشّديد في الزنازين، وقلة توفر الماء، وظروف العزل المضاعفة، والحرمان من الحركة بشكل كاف، وقلة الملابس، وسحب ملابس الأسرى بعد 7 من تشرين الأول وإبقاء غيار واحد لكل أسير.
وأكد أن إدارة سّجون الاحتلال صعّدت من مستوى الجرائم الطبيّة التي تجاوزت مفهوم الإهمال المتعمد الذي شكّل على مدار السّنوات القليلة الماضية السبب الأساس في استشهاد العديد من الأسرى.
يشار إلى أنّ عمليات التّعذيب والجرائم الطبيّة كانتا السبب الأساس في استشهاد 7 أسرى في سجون الاحتلال بعد السّابع من تشرين الأول.
--(بترا)
م . ف/ ن ح/ف ق
21/01/2024 16:24:20

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