السلطة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة بالشروط الإسرائيلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 21 كانون ثاني (بترا) - رفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة، التي وافق "كابينت الاحتلال" الإسرائيلي اليوم الأحد على تحويلها إليها، بشروط إسرائيلية تضمنت، منع السلطة من التصرف بالأموال التي اقتطعتها حكومة الاحتلال منها والمخصصة لقطاع غزة، وعدم تحويل الأموال إلى غزة بشكل نهائي.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في بيان، إن أي انتقاص من حقوقنا المالية، أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة الوطنية الفلسطينية من الدفع لأهلنا في قطاع غزة، مرفوضة من جانبنا.
وطالب الشيخ، المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة.
ومنذ 9 تشرين الثاني الماضي، ترفض وزارة المالية الفلسطينية، استلام أموال عائدات الضرائب "المقاصة"، بعدما استقطعت إسرائيل جزءا منها "مخصصات قطاع غزة".
--(بترا)
م ف/ف م/ف ق
21/01/2024 16:14:13
MENAFN22012024000117011021ID1107749833
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