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السلطة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة بالشروط الإسرائيلية

1/22/2024 3:58:26 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 21 كانون ثاني (بترا) - رفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة، التي وافق "كابينت الاحتلال" الإسرائيلي اليوم الأحد على تحويلها إليها، بشروط إسرائيلية تضمنت، منع السلطة من التصرف بالأموال التي اقتطعتها حكومة الاحتلال منها والمخصصة لقطاع غزة، وعدم تحويل الأموال إلى غزة بشكل نهائي.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في بيان، إن أي انتقاص من حقوقنا المالية، أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة الوطنية الفلسطينية من الدفع لأهلنا في قطاع غزة، مرفوضة من جانبنا.
وطالب الشيخ، المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة.
ومنذ 9 تشرين الثاني الماضي، ترفض وزارة المالية الفلسطينية، استلام أموال عائدات الضرائب "المقاصة"، بعدما استقطعت إسرائيل جزءا منها "مخصصات قطاع غزة".
--(بترا)
م ف/ف م/ف ق
21/01/2024 16:14:13

MENAFN22012024000117011021ID1107749833

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