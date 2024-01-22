وزير الدفاع البريطاني يعتبر رفض نتنياهو حل الدولتين مخيباً للآمال

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 21 كانون الثاني (بترا)- أكد وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطينيي.

و بين في تصريحات لتلفزيون بي بي سي، اليوم الاحد، أنه من "المخيب للآمال أن يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي ذلك".

وقال شابس، أن "تصريحاته ليست مفاجأة إلى حد ما، لقد أمضى حياته السياسية بأكملها ضد حل الدولتين لكن النقطة المهمة هي، ما هو الطريق الآخر لحل هذه المشكلة بجدية؟".

وأكد شابس أن "الفلسطينيين يستحقون دولة ذات سيادة، مضيفا "ما لم يكون هناك حل الدولتين، فأنا لا أرى أن هناك حلاً آخر".

كما وصف حزب العمال البريطاني تصريحات نتنياهو بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية، إيفيت كوبر، لشبكة سكاي نيوز الإخبارية "أن قيام دولة للشعب الفلسطيني ليست هدية من جاره، إنها حق الشعب الفلسطيني".

--(بترا)

رش/ ف م/ف ق

21/01/2024 16:11:46