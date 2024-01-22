وزير الدفاع البريطاني يعتبر رفض نتنياهو حل الدولتين مخيباً للآمال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 21 كانون الثاني (بترا)- أكد وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطينيي.
و بين في تصريحات لتلفزيون بي بي سي، اليوم الاحد، أنه من "المخيب للآمال أن يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي ذلك".
وقال شابس، أن "تصريحاته ليست مفاجأة إلى حد ما، لقد أمضى حياته السياسية بأكملها ضد حل الدولتين لكن النقطة المهمة هي، ما هو الطريق الآخر لحل هذه المشكلة بجدية؟".
وأكد شابس أن "الفلسطينيين يستحقون دولة ذات سيادة، مضيفا "ما لم يكون هناك حل الدولتين، فأنا لا أرى أن هناك حلاً آخر".
كما وصف حزب العمال البريطاني تصريحات نتنياهو بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".
وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية، إيفيت كوبر، لشبكة سكاي نيوز الإخبارية "أن قيام دولة للشعب الفلسطيني ليست هدية من جاره، إنها حق الشعب الفلسطيني".
--(بترا)
رش/ ف م/ف ق
21/01/2024 16:11:46
MENAFN22012024000117011021ID1107749832
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