سيدات الأعمال الأردني الإماراتي يعلن الشيخة سلامة بنت طحنون رئيسة فخرية للمجلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
أبو ظبي 21 كانون الثاني (بترا)- أعلن مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، تعيين سمو الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان رئيساً فخرياً للمجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، في أبو ظبي بحضور الشيخة سلامة بنت طحنون، وجميع أعضاء مجلس الإدارة وهن: عن الجانب الإماراتي؛ الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، وفاطمة محمد العوضي، ومنى الراشدي، ورواء محمود القيسية ، وعن الجانب الأردني؛ سوزان جبران المعايطة، و نهى ابريق العبادي، وأسيل عبدالكريم حجاوي، وبريهان المجالي.
وقالت سموها: إن هذا المجلس وهذه الشراكة الحقيقية بين سيدات الأعمال من الجانبين تأتي ضمن الإيمان الحقيقي بأهمية تعظيم جسور التواصل والتشبيك ودعم فرص انتقال الخبرات"، وتمنت الشيخة سلامة للمجلس مزيدا من النجاحات في خدمة المرأة العربية ونمائها وتمكينها اقتصادياً.
بدورهن عبرت عضوات مجلس الادارة عن خالص سعادتهن بهذا الاعلان، مؤكدات أن قبول سموها لهذا المنصب الفخري هو دعم حقيقي للمجلس الذي يعمل على تعظيم الفرص الاقتصادية والتنموية والثقافية بين سيدات الأعمال في البلدين.
وفي نفس اللقاء جرى اختيار الدكتورة الهدابي رئيساً لمجلس الإدارة بالتزكية، وتعيين الحجاوي بالاجماع نائباً للرئيس، والمعايطة أمينا لسر المجلس .
وقالت الدكتورة الهدابي إن هذا المجلس يأتي لدعم فرص الاستثمارية سيدات الأعمال بين البلدين، وتطوير قدراتهن ودعم المشاريع في مختلف المجالات.
من جانبها أكدت حجاوي، أهمية بناء وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الأفراد والمؤسسات والمجالس الشبيهة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
يشار إلى أن مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي تأسس في 9 أيلول الماضي، ومقره أبو ظبي، ويتبع نفس النظام الأساسي للمجلس رجال الاعمال الأردني الاماراتي، ويعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ويحظى بدعمها، ويضم نحبة من سيدات الأعمال الإماراتيات و وسيدات الأعمال الأردنيات المقيمات في الإمارات.
--(بترا)
ن ح/ف ق
21/01/2024 15:48:31
MENAFN22012024000117011021ID1107749831
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