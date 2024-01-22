سيدات الأعمال الأردني الإماراتي يعلن الشيخة سلامة بنت طحنون رئيسة فخرية للمجلس

MENAFN - Jordan News Agency)

أبو ظبي 21 كانون الثاني (بترا)- أعلن مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، تعيين سمو الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان رئيساً فخرياً للمجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، في أبو ظبي بحضور الشيخة سلامة بنت طحنون، وجميع أعضاء مجلس الإدارة وهن: عن الجانب الإماراتي؛ الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، وفاطمة محمد العوضي، ومنى الراشدي، ورواء محمود القيسية ، وعن الجانب الأردني؛ سوزان جبران المعايطة، و نهى ابريق العبادي، وأسيل عبدالكريم حجاوي، وبريهان المجالي.

وقالت سموها: إن هذا المجلس وهذه الشراكة الحقيقية بين سيدات الأعمال من الجانبين تأتي ضمن الإيمان الحقيقي بأهمية تعظيم جسور التواصل والتشبيك ودعم فرص انتقال الخبرات"، وتمنت الشيخة سلامة للمجلس مزيدا من النجاحات في خدمة المرأة العربية ونمائها وتمكينها اقتصادياً.

بدورهن عبرت عضوات مجلس الادارة عن خالص سعادتهن بهذا الاعلان، مؤكدات أن قبول سموها لهذا المنصب الفخري هو دعم حقيقي للمجلس الذي يعمل على تعظيم الفرص الاقتصادية والتنموية والثقافية بين سيدات الأعمال في البلدين.

وفي نفس اللقاء جرى اختيار الدكتورة الهدابي رئيساً لمجلس الإدارة بالتزكية، وتعيين الحجاوي بالاجماع نائباً للرئيس، والمعايطة أمينا لسر المجلس .

وقالت الدكتورة الهدابي إن هذا المجلس يأتي لدعم فرص الاستثمارية سيدات الأعمال بين البلدين، وتطوير قدراتهن ودعم المشاريع في مختلف المجالات.

من جانبها أكدت حجاوي، أهمية بناء وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الأفراد والمؤسسات والمجالس الشبيهة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

يشار إلى أن مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي تأسس في 9 أيلول الماضي، ومقره أبو ظبي، ويتبع نفس النظام الأساسي للمجلس رجال الاعمال الأردني الاماراتي، ويعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ويحظى بدعمها، ويضم نحبة من سيدات الأعمال الإماراتيات و وسيدات الأعمال الأردنيات المقيمات في الإمارات.

--(بترا)

ن ح/ف ق

21/01/2024 15:48:31