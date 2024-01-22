إزالة اعتداءات على أراضي الخزينة بمنطقة البلاونة

MENAFN - Jordan News Agency)

دير علا 21 كانون الثاني (بترا)- أزالت كوادر سلطة وادي الأردن، بالتعاون مع الأمن العام، اعتداءات على أراضي الخزينة، في منطقة البلاونة.

وقال بيان للسلطة نشر على صفحتها اليوم الأحد، إن الاعتداءات جاءت على طريق زراعي، وتم زراعته بأشجار الحمضيات بطريقة غير مشروعة من قبل أحد مالكي القطع المحاذية للطريق، وتم إزالة الاعتداءات وعمل تقرير مشترك ، مبينا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المعتدي حسب الأصول.

--(بترا)

ون/ ف م

21/01/2024 15:26:34