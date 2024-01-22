زراعة مادبا تحتفل بيوم الشجرة العالمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 21 كانون الثاني (بترا)- احتفلت مديرية زراعة مادبا، بالتعاون مع جمعية وادي لتنمية النظم البيئية المستدامة، اليوم الأحد، بيوم الشجرة العالمي، في منطقة ماعين.
وألقى مدير زراعة مادبا المهندس بسام ابو الغنم، ورئيس الجمعية طارق ابو طالب، كلمات خلال الحفل الذي جاء برعاية محافظ مادبا نايف الهدايات، أكدوا فيها أهمية زراعة الأشجار لمواجهة التأثيرات المناخية المتزايدة والإسهام في الحفاظ البيئة الطبيعية واستعادتها.
وقام الحضور الذين مثلوا مختلف الجهات الحكومية والأهلية في المحافظة، بزراعة الأشجار الأصيلة من مشاتل الجمعية في موقع الاحتفالية.
--(بترا)
ج ب/رق
21/01/2024 15:24:10
MENAFN22012024000117011021ID1107749829
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