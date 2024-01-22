زراعة مادبا تحتفل بيوم الشجرة العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 21 كانون الثاني (بترا)- احتفلت مديرية زراعة مادبا، بالتعاون مع جمعية وادي لتنمية النظم البيئية المستدامة، اليوم الأحد، بيوم الشجرة العالمي، في منطقة ماعين.

وألقى مدير زراعة مادبا المهندس بسام ابو الغنم، ورئيس الجمعية طارق ابو طالب، كلمات خلال الحفل الذي جاء برعاية محافظ مادبا نايف الهدايات، أكدوا فيها أهمية زراعة الأشجار لمواجهة التأثيرات المناخية المتزايدة والإسهام في الحفاظ البيئة الطبيعية واستعادتها.

وقام الحضور الذين مثلوا مختلف الجهات الحكومية والأهلية في المحافظة، بزراعة الأشجار الأصيلة من مشاتل الجمعية في موقع الاحتفالية.

--(بترا)

ج ب/رق

21/01/2024 15:24:10