3 قتلى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

3 قتلى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
التاريخ
1/22/2024 3:58:21 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 21 كانون الثاني(بترا)- قتل 3 اشخاص، وجرح عدد آخر، في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية اليوم الأحد، على سيارة بالقرب من حاجز للجيش اللبناني في بلدة كفرا اللبنانية الجنوبية.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت" إن القتلى هم رجلان وامرأة، وهناك عدة إصابات بين المدنيين وعناصر الجيش في المنطقة".
وأضاف " أن الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارات جوّيّة على بلدة مركبا اللبنانية الحدودية وغارة استهدفت أطراف بلدة طلوسة".
--(بترا)
ف ج / ف م
21/01/2024 15:23:02
MENAFN22012024000117011021ID1107749828
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