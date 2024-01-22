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3 قتلى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

1/22/2024 3:58:21 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 21 كانون الثاني(بترا)- قتل 3 اشخاص، وجرح عدد آخر، في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية اليوم الأحد، على سيارة بالقرب من حاجز للجيش اللبناني في بلدة كفرا اللبنانية الجنوبية.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت" إن القتلى هم رجلان وامرأة، وهناك عدة إصابات بين المدنيين وعناصر الجيش في المنطقة".
وأضاف " أن الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارات جوّيّة على بلدة مركبا اللبنانية الحدودية وغارة استهدفت أطراف بلدة طلوسة".
--(بترا)
ف ج / ف م
21/01/2024 15:23:02

MENAFN22012024000117011021ID1107749828

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