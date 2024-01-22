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الكابينيت الإسرائيلي يصادق على تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية

1/22/2024 3:58:21 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 21 كانون الثاني (بترا)- صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" اليوم الأحد، على تحويل أموال الضرائب (المقاصة) للسلطة الفلسطينية على أن تودع الأموال الخاصة بقطاع غزة لدى النرويج.
وقالت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية إن "الكابينت" أقر اقتراحا بناء على طلب الولايات المتحدة، تحويل الأموال المخصصة لغزة، ستحول إلى النرويج، بهدف إلى حل القضية والسماح للسلطة الفلسطينية بأخذ بقية الأموال.
وأشارت إلى أن"الأموال ستبقى في عهدة النرويج، ولن يسمح لها بنقلها إلى غزة، ولا حتى على سبيل الإعارة"، وأن الولايات المتحدة والنرويج، اتفقتا أن تقدم الاخيرة تقريرا شهريا إلى إسرائيل يفيد بعدم وصول أي أموال إلى غزة.
وأوضحت أنه جرى اختراق الاتفاق، سيكون لوزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش الحق في وقف تحويل بقية الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وسيكون قرار الإفراج عنها في يديه.
يشار إلى أن أموال المقاصة هي مستردات ضرائب حركة البضائع التي تحولها إسرائيل كل شهر إلى السلطة الفلسطينية، وتشكل 65 بالمئة من ميزانيتها السنوية، وتتراوح المبالغ بين 200 و213 مليون دولار، منها حوالي 32 مليون دولار مخصصة لقطاع غزة.
--(بترا)
م .ف/ن ح/ف ق
21/01/2024 15:21:13

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