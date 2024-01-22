الكابينيت الإسرائيلي يصادق على تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 21 كانون الثاني (بترا)- صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" اليوم الأحد، على تحويل أموال الضرائب (المقاصة) للسلطة الفلسطينية على أن تودع الأموال الخاصة بقطاع غزة لدى النرويج.
وقالت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية إن "الكابينت" أقر اقتراحا بناء على طلب الولايات المتحدة، تحويل الأموال المخصصة لغزة، ستحول إلى النرويج، بهدف إلى حل القضية والسماح للسلطة الفلسطينية بأخذ بقية الأموال.
وأشارت إلى أن"الأموال ستبقى في عهدة النرويج، ولن يسمح لها بنقلها إلى غزة، ولا حتى على سبيل الإعارة"، وأن الولايات المتحدة والنرويج، اتفقتا أن تقدم الاخيرة تقريرا شهريا إلى إسرائيل يفيد بعدم وصول أي أموال إلى غزة.
وأوضحت أنه جرى اختراق الاتفاق، سيكون لوزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش الحق في وقف تحويل بقية الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وسيكون قرار الإفراج عنها في يديه.
يشار إلى أن أموال المقاصة هي مستردات ضرائب حركة البضائع التي تحولها إسرائيل كل شهر إلى السلطة الفلسطينية، وتشكل 65 بالمئة من ميزانيتها السنوية، وتتراوح المبالغ بين 200 و213 مليون دولار، منها حوالي 32 مليون دولار مخصصة لقطاع غزة.
--(بترا)
م .ف/ن ح/ف ق
21/01/2024 15:21:13
MENAFN22012024000117011021ID1107749827
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.