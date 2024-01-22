افتتاح مؤتمر توصيات تحالف المجتمعات المحلية بشأن حقوق المرأة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الثاني(بترا)- افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر مناقشة توصيات تحالف المجتمعات المحلية للاستعراض الدوري الشامل بشأن قضايا حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
وأشارت النجار إلى ما يتعرض له الفلسطيني في غزة بشكل مستمر من بشاعة عدوان وانتهاكات لحقوق الإنسان والمرأة والطفل في ظل الاحتلال الإسرائيلي وعلى مرأى من العالم الذي يتحدث عن حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
وتساءلت في كلمة القتها بحفل الافتتاح كيف لنا أن نقارب في موضوع حقوق الإنسان في ظل رؤية متعالية على حقوقنا كعرب ولا سيما في فلسطين.
ودعت النجار إلى أهمية التجديد في بناء الوعي فيما يتعلق بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، لافتة إلى ما يجري في غزة من معاناة تعانيها كل إمرأة وأن أثرها سيدوم طويلا.
وأكدت أن الأردن متقدم في موضوعات حقوق المواطن والمرأة والطفل، ويسعى للمزيد من خلال الحوارات التفاعلية الديمقراطية المجتمعية، ومستمر في العمل من أجل الاصلاحات والمزيد من التنمية الشمولية التي تقع المرأة في قلبها، مبينة أن الأردن منفتح وحواري ومصر على استدامة صوته الذي يمثل العدالة والقيم الانسانية.
وكانت المدير الإقليمي للتحالف أميرة خميس، استعرضت مشاريع التحالف المتعلقة بالحقوق ودعم النساء وتوفير مشاريع تمكين المرأة.
ونوهت خميس بأن الأردن يتقدم بخطى حثيثة نحو تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق المرأة.
واشتملت فعاليات المؤتمر على عرض لمسيرة مشروع النهج القائم على حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية في الأردن، وحواريتين بعنوان "العنف المبني على النوع الاجتماعي"، و"التمكين الاقتصادي للمرأة".
--(بترا)
م ت/م ف/ف ق
21/01/2024 15:09:42
MENAFN22012024000117011021ID1107749826
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