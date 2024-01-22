افتتاح مؤتمر توصيات تحالف المجتمعات المحلية بشأن حقوق المرأة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني(بترا)- افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر مناقشة توصيات تحالف المجتمعات المحلية للاستعراض الدوري الشامل بشأن قضايا حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.

وأشارت النجار إلى ما يتعرض له الفلسطيني في غزة بشكل مستمر من بشاعة عدوان وانتهاكات لحقوق الإنسان والمرأة والطفل في ظل الاحتلال الإسرائيلي وعلى مرأى من العالم الذي يتحدث عن حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

وتساءلت في كلمة القتها بحفل الافتتاح كيف لنا أن نقارب في موضوع حقوق الإنسان في ظل رؤية متعالية على حقوقنا كعرب ولا سيما في فلسطين.

ودعت النجار إلى أهمية التجديد في بناء الوعي فيما يتعلق بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، لافتة إلى ما يجري في غزة من معاناة تعانيها كل إمرأة وأن أثرها سيدوم طويلا.

وأكدت أن الأردن متقدم في موضوعات حقوق المواطن والمرأة والطفل، ويسعى للمزيد من خلال الحوارات التفاعلية الديمقراطية المجتمعية، ومستمر في العمل من أجل الاصلاحات والمزيد من التنمية الشمولية التي تقع المرأة في قلبها، مبينة أن الأردن منفتح وحواري ومصر على استدامة صوته الذي يمثل العدالة والقيم الانسانية.

وكانت المدير الإقليمي للتحالف أميرة خميس، استعرضت مشاريع التحالف المتعلقة بالحقوق ودعم النساء وتوفير مشاريع تمكين المرأة.

ونوهت خميس بأن الأردن يتقدم بخطى حثيثة نحو تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق المرأة.

واشتملت فعاليات المؤتمر على عرض لمسيرة مشروع النهج القائم على حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية في الأردن، وحواريتين بعنوان "العنف المبني على النوع الاجتماعي"، و"التمكين الاقتصادي للمرأة".

--(بترا)

م ت/م ف/ف ق

21/01/2024 15:09:42