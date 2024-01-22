مذكرة تفاهم لإيصال التيار الكهربائي لذوي الدخل المحدود وجيوب الفقر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني (بترا)- وقّع وزيرا التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والطاقة والثرورة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لايصال التيار الكهربائي للشرائح المستحقة من ذوي الدخل المحدود وجيوب الفقر على حساب فلس الريف، وفقاً لشروط الانتفاع الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكدّت بني مصطفى أهمية التعاون بين الوزارات لتقديم الخدمات للمواطنين، خاصة فئة الأسر المعوزة والمحتاجة للمساعدة، مشيرة إلى أن توثيق التعاون مع وزارة الطاقة يأتي انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والتي لا تقتصر على وزارة التنمية الاجتماعية بل تشمل جميع المؤسسات الحكومية.

وقالت، إن الاتفاقية تصب في مصلحة الأسر المعوزة التي تحتاج لخدمات الكهرباء بطريقة سهلة ومبسطة، وهو ما تقوم به الوزارة انسجاماً مع دورها المحوري في الحماية الاجتماعية والخدمات التي تقدم للفئة التي تحتاجها.

من جهته، قال الخرابشة إن المذكرة تأتي انطلاقا من الخطط الاستراتيجية للوزارتين في السعي لتكامل الجهود المشتركة وتوسيع شريحة المستفيدين من إيصال التيار الكهربائي على حساب "فلس الرّيف"، مشيرا إلى جهود وزارة التنمية الاجتماعية في الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء عن الأسر العفيفة، والتقليل من أعدادهم إلى الحدود الدنيا.

وأشار إلى اجراءات وزارة الطاقة لخدمة المستهدفين تلبيةً للطلب المتزايد على إيصال التيّار الكهربائي في حدود التنظيم من خلال شركات توزيع الكهرباء الثلاث، وكذلك للمنازل خارج حدود التنظيم والبعيدة عن الشبكات الكهربائية بواسطة وحدات الطاقة الشمسية كنظام مستقل غير مرتبط بالشبكة الكهربائية.

وبين أن الاتفاقية تعنى بتنظيم ومتابعة معاملات المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، وصولا إلى تحقيق أفضل أداء في خدمة هذه الشرائح بعد أن وصلت نسبة المستفيدين من الكهرباء إلى 99.9 بالمئة على مستوى المملكة.

من جانبه قال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف بوزارة الطاقة المهندس هشام المومني، إن تكلفة إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للمنازل الواقعة داخل حدود التنظيم بواسطة الشبكات الكهربائية الاعتيادية تقدر بـ 3 آلاف دينار بحد أقصى للموقع المستفيد وحسب الأسس والإجراءات المعتمدة في الوزارة.

وأضاف، إن تقديم هذه الخدمة يتم بناء على كتاب رسمي موجه من وزارة التنمية إلى وزارة الطاقة وحسب شروط انتفاع تحددها وزارة التنمية لخدمة المواطنين على حساب "فلس الريف" مرفقا بدراسة حالة اجتماعية والمعززات للخدمة، مبينا أن من الشروط أن يكون المستفيد مالكاً للمسكن أو له حصة فيه مع توفير وثائق باسمه تثبت ذلك سارية المفعول وهي: سند تسجيل، مخطط أراض، مخطط موقع تنظيمي، رخصة إنشاءات، وإذن أشغال، إلى جانب إرفاق دراسة الحالة الاجتماعية.

كما تشمل الشروط، أن لا يمتلك المستفيد أرضا تقدر قيمتها بـ (4) أضعاف قيمة الإنشاء، وأن لا تزيد كلفة البناء لإيصال التيار الكهربائي على 50 ألف دينار، وأن لا يكون المسكن موسميا أو مسكنا وظيفيا أو مزرعة، مع مراعاة المناطق الأقل حظاً وجيوب الفقر بهذا الخصوص.

وأوضح المومني أن شروط الانتفاع من حساب فلس الريف للمنازل الواقعة داخل حدود التنظيم بواسطة الشبكات الكهربائية الاعتيادية استثنت الحالات ذات الظروف الخاصة التي لا تحقق كامل المتطلبات والشروط المطلوبة للاستفادة من المشروع، وأولها: في حال تجاوز الدخل عن الحد المسموح به 482 دينارا بحيث يتم احضار وثائق رسمية تثبت الاقتطاعات الجارية على الراتب مثل (اقتطاع بنك وقروض سكنية، كمبيالات مختومة لمواد البناء).

كما استثنت الشروط، وجود أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة) داخل الأسرة، أو أن يزيد عدد الأفراد فيها على 7 أشخاص، حيث سيعتمد دخل الأسرة لغاية 750 دينارا، على أن تتم دراسة هذه الاستثناءات من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

وحول شروط إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف إلى المنازل الواقعة خارج حدود التنظيم بواسطة وحدات الطاقة الشمسية كنظام مستقل غير مرتبط مع الشبكة الكهربائية، بين المومني أنها بكلفة 4 آلاف دينار بحد أقصى للموقع المستفيد وحسب الأسس والإجراءات المعتمدة لدى وزارة الطاقة.

وأضاف، إن المذكرة حَصرت شروط تقديم الخدمة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، على أن لا يكون المستفيد مالكا لمنزل آخر، وليس معتديا على أراضي الخزينة، وأن لا تقل الكلفة المالية لإيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكة الكهربائية الاعتيادية للمنزل عن 10 آلاف دينار.

ويجري تنفيذ مشاريع إيصال التيار الكهربائي الواردة في الاتفاقية من خلال طرح العطاءات التنافسية للشركات المحلية المتخصصة، ما يسهم في تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين، حيث بلغ عدد المستفيدين من مشاريع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية غير المرتبطة مع الشبكة الكهربائية 102 مستفيد منذ العام 2015 وبكلفة مالية بلغت 136 ألف دينار.

--(بترا)

ح ظ/م ف/اح

21/01/2024 14:51:09