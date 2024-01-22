الحكمة تشارك في الاجتماع السنوي الـ54 للمنتدى الاقتصادي العالمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الثاني (بترا)- شاركت مجموعة الشركات الدوائية (الحكمة)، في الاجتماع السنوي الـ54 للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أُقيم بمدينة دافوس في سويسرا، في الفترة بين 15 و19 كانون الثاني الحالي، تحت عنوان "إعادة بناء الثقة".
وقالت المجموعة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن مناقشات المنتدى الاقتصادي العالمي 2024، جمعت مشاركين من بينهم وزراء ومسؤولون من جميع أنحاء العالم، وركزت على 4 موضوعات رئيسية، هي: تحقيق الأمن والتعاون في عالم منقسم، وخلق النمو وفرص العمل لعصر جديد، وتوظيف الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للاقتصاد والمجتمع، وإيجاد استراتيجية طويلة المدى للمناخ والطبيعة والطاقة.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الحكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازن دروزة، في جلسة حوارية بعنوان "المعضلة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الاصلاح وسط حالة من عدم الاستقرار"، أهمية الاستراتيجيات الاستباقية والتشاركية في التغلب على التحديات التي تفرضها مستويات الدين العام، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي، والتي تؤثر على التوقعات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وخلال الجلسة الحوارية، شدد دروزة على الحاجة إلى اعتماد أساليب مرنة وقابلة للتكيف، وتعزيز الابتكار والممارسات المستدامة والشراكات الاستراتيجية لتسهيل التقدم.
وقال "إنه يجب على الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات على حد سواء أن تتصرف دائما بشكل أخلاقي، وأن تستمر في تطوير أجندات مسؤوليتها المؤسسية تجاه موظفيها والمجتمع المحلي والبيئة".
--(بترا)
ع د/رق
21/01/2024 14:49:03
MENAFN22012024000117011021ID1107749824
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.