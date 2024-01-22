الحكمة تشارك في الاجتماع السنوي الـ54 للمنتدى الاقتصادي العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني (بترا)- شاركت مجموعة الشركات الدوائية (الحكمة)، في الاجتماع السنوي الـ54 للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أُقيم بمدينة دافوس في سويسرا، في الفترة بين 15 و19 كانون الثاني الحالي، تحت عنوان "إعادة بناء الثقة".

وقالت المجموعة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن مناقشات المنتدى الاقتصادي العالمي 2024، جمعت مشاركين من بينهم وزراء ومسؤولون من جميع أنحاء العالم، وركزت على 4 موضوعات رئيسية، هي: تحقيق الأمن والتعاون في عالم منقسم، وخلق النمو وفرص العمل لعصر جديد، وتوظيف الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للاقتصاد والمجتمع، وإيجاد استراتيجية طويلة المدى للمناخ والطبيعة والطاقة.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الحكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازن دروزة، في جلسة حوارية بعنوان "المعضلة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الاصلاح وسط حالة من عدم الاستقرار"، أهمية الاستراتيجيات الاستباقية والتشاركية في التغلب على التحديات التي تفرضها مستويات الدين العام، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي، والتي تؤثر على التوقعات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخلال الجلسة الحوارية، شدد دروزة على الحاجة إلى اعتماد أساليب مرنة وقابلة للتكيف، وتعزيز الابتكار والممارسات المستدامة والشراكات الاستراتيجية لتسهيل التقدم.

وقال "إنه يجب على الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات على حد سواء أن تتصرف دائما بشكل أخلاقي، وأن تستمر في تطوير أجندات مسؤوليتها المؤسسية تجاه موظفيها والمجتمع المحلي والبيئة".

--(بترا)





ع د/رق

21/01/2024 14:49:03