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الاحتلال يعتقل 6170 فلسطينيا منذ 7 تشرين الأول الماضي بالضفة الغربية

1/22/2024 3:58:18 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 21 كانون الثاني (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول الماضي، في الضفة الغربية أكثر من 6170 فلسطينيا، بحسب نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين.
وقال النادي والهيئة في بيان مشترك اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم، 28 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.
وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات، جنين، ونابلس، ورام الله، والخليل، والقدس، ورافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل الفلسطينيين.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
21/01/2024 14:21:21

MENAFN22012024000117011021ID1107749823

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