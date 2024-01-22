الاحتلال يعتقل 6170 فلسطينيا منذ 7 تشرين الأول الماضي بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 21 كانون الثاني (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول الماضي، في الضفة الغربية أكثر من 6170 فلسطينيا، بحسب نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين.
وقال النادي والهيئة في بيان مشترك اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم، 28 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.
وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات، جنين، ونابلس، ورام الله، والخليل، والقدس، ورافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل الفلسطينيين.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
21/01/2024 14:21:21
MENAFN22012024000117011021ID1107749823
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