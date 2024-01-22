حوارية حول الخدمات السياحية في عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 21 كانون الثاني (بترا)- نظمت بلدية عجلون الكبرى اليوم الأحد، بالتعاون مع المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية ومديريتي السياحة والثقافة في القرية الحضرية، جلسة حوارية حول اهم المقترحات والافكار لتوفير الخدمات السياحية في المحافظة.
وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، إنه تم مناقشة أهمية تعزيز المنتج السياحي في محافظة عجلون وزيارة الاماكن والمقاصد الدينية والأثرية والتاريخية ضمن المسارات المخصصة للسياح والدفع باتجاه العمل الناجح للترويج للمحافظة.
واضاف، إنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين المجموعة وشركة جت، لدعم السياحة في عجلون وتسهيل وصول السائح او الزائر للمناطق والأماكن السياحية والتمتع برحلة التلفريك والنهوض بالواقع السياحي في عجلون وبما يسهم في تحريك عجلة التنمية ويعود بالفائدة على المجتمع المحلي.
من جهته، أكد رئيس البلدية حمزة زغول، أهمية التشاركية مع الجهات المعنية للنهوض بالواقع التنموي في المحافظة وتطوير المنتج السياحي والتنموي فيها، مشيرا الى أهمية التركيز على رسم مسارات سياحية للزائر وعرض برامج سياحية تتناسب مع السائح او الزائر للمحافظة.
بدوره، قال مدير الثقافة في المحافظة سامر فريحات، إن عجلون مدينة جغرافية وتاريخية وتراثية ذات طبيعة وجمالية وإضافة نوعية في البعد السياحي الوطني ويرتادها الكثير من السواح والمتنزهين باعتبار السياحة صناعة تفرض ابعادا ثقافية.
من جانبه، ثمن مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة، الجهود التي تبذلها المناطق التنموية والجهات المعنية للنهوض بالواقع السياحي وتعزيز التنمية السياحية بما يتلاءم مع واقع المحافظة وميزاتها النسبية.
وأشار مساعد رئيس البلدية لشؤون المناطق محمد علي القضاة، الى أهمية استثمار المسارات السياحية والمواقع الدينية وكيفية الخروج بأفكار للنهوض بالواقع السياحي كون المحافظة تتميز بطبيعة جميلة وفقا لمنظومة سياحية متكاملة.
واشتملت الجلسة على عرض قدمه علي العنانبة من مديرية السياحة حول خطة السياحة والمسارات السياحية في المحافظة والهادفة الى إطالة مدة إقامة السائح.
--(بترا)
ع ف /أ أ/اح
21/01/2024 13:36:40
MENAFN22012024000117011021ID1107749822
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