حوارية حول الخدمات السياحية في عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 21 كانون الثاني (بترا)- نظمت بلدية عجلون الكبرى اليوم الأحد، بالتعاون مع المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية ومديريتي السياحة والثقافة في القرية الحضرية، جلسة حوارية حول اهم المقترحات والافكار لتوفير الخدمات السياحية في المحافظة.

وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، إنه تم مناقشة أهمية تعزيز المنتج السياحي في محافظة عجلون وزيارة الاماكن والمقاصد الدينية والأثرية والتاريخية ضمن المسارات المخصصة للسياح والدفع باتجاه العمل الناجح للترويج للمحافظة.

واضاف، إنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين المجموعة وشركة جت، لدعم السياحة في عجلون وتسهيل وصول السائح او الزائر للمناطق والأماكن السياحية والتمتع برحلة التلفريك والنهوض بالواقع السياحي في عجلون وبما يسهم في تحريك عجلة التنمية ويعود بالفائدة على المجتمع المحلي.

من جهته، أكد رئيس البلدية حمزة زغول، أهمية التشاركية مع الجهات المعنية للنهوض بالواقع التنموي في المحافظة وتطوير المنتج السياحي والتنموي فيها، مشيرا الى أهمية التركيز على رسم مسارات سياحية للزائر وعرض برامج سياحية تتناسب مع السائح او الزائر للمحافظة.

بدوره، قال مدير الثقافة في المحافظة سامر فريحات، إن عجلون مدينة جغرافية وتاريخية وتراثية ذات طبيعة وجمالية وإضافة نوعية في البعد السياحي الوطني ويرتادها الكثير من السواح والمتنزهين باعتبار السياحة صناعة تفرض ابعادا ثقافية.

من جانبه، ثمن مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة، الجهود التي تبذلها المناطق التنموية والجهات المعنية للنهوض بالواقع السياحي وتعزيز التنمية السياحية بما يتلاءم مع واقع المحافظة وميزاتها النسبية.

وأشار مساعد رئيس البلدية لشؤون المناطق محمد علي القضاة، الى أهمية استثمار المسارات السياحية والمواقع الدينية وكيفية الخروج بأفكار للنهوض بالواقع السياحي كون المحافظة تتميز بطبيعة جميلة وفقا لمنظومة سياحية متكاملة.

واشتملت الجلسة على عرض قدمه علي العنانبة من مديرية السياحة حول خطة السياحة والمسارات السياحية في المحافظة والهادفة الى إطالة مدة إقامة السائح.

--(بترا)

ع ف /أ أ/اح

21/01/2024 13:36:40