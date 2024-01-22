الدخل السياحي يحقق مستويات تاريخية غير مسبوقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني (بترا) حاكم الخضير- بلغت نسبة مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلي ومساهمته في الاقتصاد الكلي العام الماضي 14.6 بالمئة توزعت على الخدمات والنقل والتجارة، ويمثل هذا الدخل حصيلة ما ينفقه السياح القادمون إلى المملكة، وتختلف نسبة المساهمة من عام لآخر حسب حجم الدخل الوطني والدخل السـياحي نفسـه اللـذان يتأثران بعوامل اقتصادية متعددة، كما حقق الاحتياطي الاجنبي مستويات تاريخية نهاية العام الماضي وصلت الى حدود 18.4 مليار دولار .

وشهدت السياحة التي تعتبر أحد اهم الروافد الرئيسية للناتج المحلي االاجمالي واحتياطي المملكة من الاحتياطيات الاجنبية العام الماضي مستويات تاريخية غير مسبوقة للدخل السياحي وصولا الى 7.4 مليار دولار مقارنة مع ما حققه عام 2019 وهو سنة الأساس التي سبقت جائحة كورونا والبالغ آنذاك 5.8 مليار دولار .

وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني اخيرا، فقد نما الدخل السياحي في المملكة العام الماضي بنسبة 27.7 في المئة مقارنة مع عام 2022 والذي بلغ ايضا 5.8 مليار دولار مدفوعاً بزيادة أعداد السياح التي وصلت إلى 6 ملايين و353 ألف سائح.

وأشارت بيانات البنك المركزي إلى انخفاض إيرادات قطاع السياحة بنسبة 3.4 بالمئة خلال كانون الأول العام الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022 ليبلغ 359 مليون دينار عازية ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 8 بالمئة إلى 416.6 ألف سائح مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.

وبحسب ارقام وزارة السياحة بلغ عدد سياح المبيت نهاية تشرين الاول نحو 4.7 مليون سائح بنسبة نمو بلغت 31.8 بالمئة في حين بلغ عدد زوار اليوم الواحد نحو 930 الف سائح بنسبة نمو بلغت 47.4 بالمئة تصدرت الجنسية العربية السياح القادمين في الحالتين، في حين بلغ عدد العاملين في مختلف الانشطة السياحية للعام الماضي 58 الف عامل بنسبة ارتفاع 5.9 بالمئة عن عام 2022 .

وجاء الارتفاع بأرقام القطاع السياحي للعام الماضي على الرغم من التأثير الناجم عن التصعيد في قطاع غزة منذ تشرين الاول الماضي، والذي أثر سلبا على أعداد المجموعات السياحية القادمة إلى المملكة الأردنية، خاصة الأوروبية منها.

وترجع هذه الزيادات إلى الأثر الإيجابي لقرارات منظمة السياحة العالمية باختيار الأردن مركزا للعلاج والاستشفاء، وكذلك اعتبار مدينة أم قيس الأردنية قرية سياحية عالمية، بالاضافة الى تمكن الاردن وبمساعدة الطيران منخفض التكاليف، من ولوج أسواق أوروبية غير تقليدية مثل دول أوروبا الشرقية التي أصبحت سوقا مهمة للسياحة الأردنية.

ووجهت حرب غزة ضربة قوية للقطاع السياحي في الأردن، حيث تراجعت حجوزات الفنادق بنسبة 50 بالمئة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الاول الماضي العام الماضي، بحسب ما كشفه وزير السياحة مكرم القيسي.

وكان القيسي قال فى تصريحات منتصف تشرين الثاني الماضي، إن "الطلب على المواقع السياحية تراجع 40 بالمئة منذ بدء الحرب، كما تراجعت حجوزات المطاعم السياحية 60-70 بالمئة، بحسب البيانات التي وردت من المواقع السياحية الأكثر زيارة، كالبترا، وبالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الجمعيات السياحية".

وبحسب القيسي تم إلغاء 23 رحلة طيران عارض، و26 رحلة بواخر إلى العقبة منذ بدء الحرب وحتى نهاية العام الماضي.

ويعتبر أحد الأدوات المهمة لتنشيط عجلة النمو ، ويتمتع بإمكانيات كبيرة ومتميزة، ومقومات فريدة ومتعددة، منسجمة مع التوجهات المعتادة للسياحة، وجاذبة لاهتمام السياح أيا كانت رغباتهم وتوجهاتهم السياحية، الامر الذي يتطلب المضي قدما بمسيرة النمو والحفاظا على الزخم الحاصل والانجاز المحقق والعمل على الاستغلال الأمثل للإمكانيات السياحية في القطاع السياحي الأردني، والاستفادة القصوى من وجود هذه التشكيلة المتميزة من المقومات السياحية الفريدة والمتنوعة التي يتمتع بها الأردن، وعلى رأسها مدينة البتراء الأثرية التي هي إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، أهمية تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمن مبادرات لمعالجة تحديات ومشاكل القطاع.

ويتطلب ذلك لتكثيف حملات الترويج للفرص والمشاريع الاستثمارية المتنوعة في القطاع السياحي وتطوير وتجهيز البنية التحتية للمواقع السياحية والأثرية، وتذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي بشكل عام والقطاع الفندقي بشكل خاص، وتخفيض الضرائب على المنتج كأسعار الطاقة و المياه، ومنح الحوافز في المناطق التنموية من اجل إنشاء مشاريع سياحية، وتوقيع المزيد من الاتفاقيات التي تضمن الولوج الى اسواق غير تقليدية سياحيا، وضرورة تكثيف الاهتمام بسياحة المغامرة والسياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات لمساهمتها في تنمية القطاع ورفد الاقتصاد الوطني.

--(بترا)

رش/م ف/ اح

21/01/2024 13:11:36