الوسام الدولي باسم الشعب العربي لرئيس جنوب أفريقيا

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 21 كانون الثاني (بترا)- أعلن البرلمان العربي منح رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الوسام الدولي باسم الشعب العربي، وهو أرفع وسام يقدم للزعماء والقادة الدوليين الذين يدعمون قضايا الأمة العربية، ويسهمون في نصرتها.

وقال رئيس البرلمان عادل عبد الرحمن العسومي في كلمة اليوم الأحد، إن هذه رسالة بسيطة للتعبير عن الشكر والتقدير لمواقف جنوب أفريقيا، ولا سيما ما يتعلق برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وفي هذا الإطار، وجه التحية إلى جنوب أفريقيا قيادة وحكومة وشعبا لمواقفها، والخطوة التاريخية غير المسبوقة برفع دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأعرب العسومي عن تقديره لمواقف الدول الحرة التي انتصرت لمبادئ الحق والعدل والإنسانية، ولم ترضخ للضغوط دفاعا عن قيمها.

--(بترا)

ن ا/ ف ج

21/01/2024 13:10:30