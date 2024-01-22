الوسام الدولي باسم الشعب العربي لرئيس جنوب أفريقيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 21 كانون الثاني (بترا)- أعلن البرلمان العربي منح رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الوسام الدولي باسم الشعب العربي، وهو أرفع وسام يقدم للزعماء والقادة الدوليين الذين يدعمون قضايا الأمة العربية، ويسهمون في نصرتها.
وقال رئيس البرلمان عادل عبد الرحمن العسومي في كلمة اليوم الأحد، إن هذه رسالة بسيطة للتعبير عن الشكر والتقدير لمواقف جنوب أفريقيا، ولا سيما ما يتعلق برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وفي هذا الإطار، وجه التحية إلى جنوب أفريقيا قيادة وحكومة وشعبا لمواقفها، والخطوة التاريخية غير المسبوقة برفع دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأعرب العسومي عن تقديره لمواقف الدول الحرة التي انتصرت لمبادئ الحق والعدل والإنسانية، ولم ترضخ للضغوط دفاعا عن قيمها.
--(بترا)
ن ا/ ف ج
21/01/2024 13:10:30
MENAFN22012024000117011021ID1107749820
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