افتتاح معرض الفني التشكيلي للأطفال في جرش

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جرش 21 كانون الثاني ( بترا) –نظمت جمعية جرش للفنون التشكيلية اليوم الأحد، في حديقة زين ببلدية جرش الكبرى المعرض الفني التشكيلي للأطفال، ضمن مبادرة "في كل بيت فنان"، بالتعاون مع مديرية الثقافة.

وقال مدير الثقافة الدكتور عقلة القادري، الذي رعى فعاليات الافتتاح، إن الطفل يشكل ركيزة أساسية في المجتمع ما يحتم على الجميع تهيئة الفرصة أمامه للانخراط في المجالات الأدبية والفنية والإبداعية منذ الصغر، للولوج في خضم الإبداع والتميز والإنجاز الحقيقي.

وأشار الفنان طارق العتوم، إلى أن هذه الفئة العمرية هي عنوان الإبداع والتميز وهم أصحاب رسالة سامية لنشر ثقافة الفن التشكيلي وهم صناع القرار في المستقبل، وإن تميزهم وإبداعهم هو تميز وإبداع لنا، مثمنا جهود البلدية والمنظمين والمهتمين بالشان الثقافي.

وأضاف ان المعرض جاء بعد عقد العديد من الورش التدريبية على مدار 7 أيام، لعدد من المشاركين المبدعين وعددهم 10 أطفال، والتي تناولت العديد من المدارس الفنية التشكيلية المعاصرة منها السريالية والتكعبية والتجريدية والانطباعية، مبينا انه سيتم عقد ورش في المدارس بإشراف المدربة هديل العتوم .

--(بترا)

ع . ف/أ م / س س

21/01/2024 12:55:41