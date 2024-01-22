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الضمان: تخصيص 7111 راتب تقاعد شيخوخة خلال عام 2023

1/22/2024 3:58:16 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني (بترا)- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص 7111 راتب تقاعد شيخوخة، خلال العام الماضي 2023، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الشيخوخة لغاية 31/12/2023 إلى 98386 راتباً تقاعدياً.
وأشارت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأحد إلى أن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن الـ 60 بالنسبة للمؤمن عليهم الذكور، وإكمال سن الـ 55 بالنسبة للمؤمن عليهن الإناث، مع فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن 180 اشتراكاً، أي ما يعادل 15 سنة على أن يكون من ضمنها 84 اشتراكاً فعلياً أي (7) سنوات، ويقصد بالاشتراك الفعلي الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري أو الفترات المصروف عنها بدل التعطل عن العمل.
وبينت المؤسسة، أن قانون الضمان أتاح لمن لم يُكمل المدة المطلوبة لغايات استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عند إكمال السن عدة خيارات لاستكمال هذه المدة تتمثل بانتهاء الخدمة وشراء السنوات المتبقية، شريطة أن يكون للمؤمن عليه 84 اشتراكاً فعلياً بالضمان، أو التمديد لما بعد سن الشيخوخة سواء من خلال نفس المنشأة التي يعمل بها أو في حال التحاقه بالعمل لدى منشأة أخرى، أو الاستمرار بالشمول من خلال الاشتراك الاختياري.
--(بترا)
ع ف/أ م / س س
21/01/2024 12:45:35

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