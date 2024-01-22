ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع أممي لأبحاث الجريمة والعدالة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 21 كانون الثاني (بترا)- شارك رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين في اجتماع مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وقدم الحمادين خلال الاجتماع نبذة عن الديوان والعلاقة مع الجهات الخاضعة للرقابة، وأنواع التدقيق الذي يقوم به والتقارير التي يعدها وكذلك العلاقة مع مجلس الأمة باعتبار الديوان الذراع الرقابي للمجلس.

وأكد الحمادين أن المشرع الأردني شدد على أهمية ديوان المحاسبة كجهة رقابية دستورية بحسب المادة 119 ونصوص دستورية أخرى تؤكد على مواعيد تسليم التقرير السنوي لمجلس الأمة عند بداية كل دورة عادية للمجلس، وكذلك حصانة رئيس الديوان.

وشدد الحمادين خلال الاجتماع على أهمية التعاون مع الحكومة والجهات الرقابية والمعنية بإنفاذ القانون من خلال قرارات استرداد الأموال وتصويب المخالفات، مشيراً الى أنه لا يتم إنهاء أي مخالفة طالما لم يتم تصويبها بالشكل القانوني مع وجود المعززات لذلك.

ولفت الى ان إيلاء الديوان شكاوى المواطنين الأهمية الكبرى حيث كان لها الأثر الأكبر في اصدار 31 استيضاحاً مستوحاة من تلك الشكاوى خلال تقرير الديوان لعام 2022، والتي تصل الى الديوان بمختلف الطرق تسهيلاً على المواطن، مؤكداً التعاون الوثيق مع الحكومة في إنجاز تقارير رقابية تقود الى عملية الإصلاح.

وتطرق اللقاء الى مناقشة فرص التمويل الخاصة بمشاريع تهدف الى بناء قدرات الديوان بالشراكة مع مؤسسات محلية ومنظمات دولية في موضوعات متخصصة كالتدقيق والمحاسبة الجنائية، وتدقيق الاحتيال في تعاملات العملات الرقمية والجرائم الرقمية.

وأجاب الحمادين خلال الاجتماع عن استفسارات وتساؤلات المشاركين، والتي تمحورت حول علاقة الديوان الخارجية مع المنظمات الدولية وأجهزة الرقابة الأخرى، والتعاون مع الجهات القضائية والرسمية فيما يتعلق بغسيل الأموال والدوائر المعنية بالضريبة واسترداد الأموال التي صرفت بطرق غير قانونية.

يذكر ان معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة ومقره مدينة تورين الايطالية يُعدُّ واحدًا من معاهد الأمم المتحدة الستة المستقلة للبحث والتدريب، ويركّز على العدالة الجنائية ومنع الجريمة، كما أنه مكلّفٌ بمساعدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جهودها الرامية إلى صياغة وتنفيذ سياسات محسنة في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، بالاعتماد على الممارسات الفعلية والمثبتة. ويقدم مساعدةً فنيّةً متخصصة للدول في جميع أنحاء العالم بغية تحسين آليات تعقّب الأصول المرتبطة بالجرائم الخطيرة وحجزها ومصادرتها.

--(بترا)

رش/ اح

21/01/2024 12:37:33