مبادرة تعاونية بين إنجاز ومتلايف لتعزيز الابتكار وبناء مهارات الطلبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني (بترا)- بدأت مؤسّسة إنجاز ومؤسّسة متلايف بتنفيذ "مبادرة التدريب على الابتكار في المدارس" والتي تشمل تنفيذ مجموعة من برامج إنجاز في أربع مدارس حكومية في الاردن، تركز على بناء وتعزيز مهارات الطلبة في العديد من المجالات.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الاحد، إن هذا التعاون يأتي ضمن حملة تبني المدارس التي تنفذها مؤسسة إنجاز بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والهادفة إلى تعزيز دور مختلف القطاعات، ليكونوا شركاء ومساندين في تطوير العملية التعليمية.

وقال المدير المفوض لمتلايف الأردن، أسامة حنوش "شراكتنا مع إنجاز في الأردن ليست مجرد التزام، بل هي رؤية مشتركة لتطوير الأجيال القادمة، مضيفا أنه من خلال هذه المبادرة، لا نقوم بتعليم الشباب فقط، بل نمنحهم القدرة على بناء مهارات مالية ستخدمهم في حياتهم المستقبلية".

وأكد على استثمار خبرة المتطوعين في متلايف الأردن، لغاية المساعدة في توفير مستقبل أفضل يكون فيه الشباب على دراية بمسؤولياتهم، وقادرين على الابتكار والقيادة في مجالاتهم الخاصة.

من جانبها، أكّدت الرئيس التنفيذي لمؤسّسة إنجاز ديمة البيبي أهمية المبادرة وتأثيرها المباشر والمستدام على الطلبة والبيئة التعليمية ككل، مشيرةً إلى أننا في إنجاز نعتز بهذه الشراكة الفاعلة التي تجمعنا مع مؤسّسة متلايف كشريك وداعم لتنفيذ مجموعة من برامجنا المتنوعة الهادفة إلى تمكين الطلبة وبناء مهاراتهم.

وأضافت البيبي، نؤمن في إنجاز أن تمكين الشباب والشابات وإعدادهم بسن مبكرة لسوق العمل يعد مسؤولية مشتركة لجميع القطاعات والجهات الفاعلة في المجتمع.

وتتضمن المبادرة تنفيذ مجموعة من البرامج وهي : تأسيس الشركة، اسأل الخبير، المناظرة، أنا ومحيطي، وظيفة ليوم؛ لتهيئة الطلبة ليكونوا أكثر قدرة وكفاءة على تلبية الاحتياجات المستقبلية التي يحتاجها سوق العمل، ولمواكبة التطورات التي يحتاجها جيل الشباب في مجالي الريادة والابتكار، كما تعمل المبادرة على تحسين البيئة المدرسية من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية للمدارس المشاركة.

وتأتي هذه الشّراكة لتقاطع أهداف مؤسّسة إنجاز مع أهداف مؤسّسة متلايف في الكثير من المجالات، حيث تهدف استراتيجية متلايف إلى تحفيز تقدّم الإدماج الاقتصادي لدى المجتمعات التي لا تحظى بالخدمات والتمثيل الكافيِين حول العالم.

وتهدف المبادرة إلى تطوير ودعم فئة الشباب، وفتح الفرص الاقتصادية لهم وتمكينهم بالتدريب والتأهيل العلمي والعملي، ورفع وعيهم وإمكاناتهم المستقبلية، حيث يسهم هذا التعاون في تحقيق المسؤولية المجتمعية بين مختلف القطاعات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.

--(بترا)

و ر / س س

21/01/2024 12:30:30