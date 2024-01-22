رئيسة الحزب الديمقراطي السابقة: الطريق سهل أمام ترامب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقعت رئيسة الحزب الديمقراطي السابقة دونا برازيل، أن يكون الطريق سهلا أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024.وقالت برازيل: "عندما تفوز بـ98 مقاطعة من أصل 99 في ولاية آيوا، فإن هذا يخبرني أن لديك زخما"، معتبرة أن "ناخبيه سيبقون متمسكين به بغض النظر عن عدد الإدانات وعدد مرات المثول أمام المحكمة".



ورأت أن "دونالد ترامب هو زعيم حركة جماهيرية مستمرة في النمو في هذا البلد"، مضيفة: "علينا جميعا أن نصل إلى الواقع أن هذه حركة. هذا ليس المرشح الذي يمثل في الأساس حامل لواء الحزب الجمهوري.. إنه يقود حركة".



وحقق الرئيس السابق فوزا قويا في المؤتمر الانتخابي في ولاية آيوا ويأمل في تكرار هذا النجاح في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير يوم غد الثلاثاء، حيث حققت سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هيلي مكاسب في استطلاعات الرأي.

RT