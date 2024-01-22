Monday, 22 January 2024 12:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيسة الحزب الديمقراطي السابقة: الطريق سهل أمام ترامب

1/22/2024 3:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقعت رئيسة الحزب الديمقراطي السابقة دونا برازيل، أن يكون الطريق سهلا أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024.
وقالت برازيل: "عندما تفوز بـ98 مقاطعة من أصل 99 في ولاية آيوا، فإن هذا يخبرني أن لديك زخما"، معتبرة أن "ناخبيه سيبقون متمسكين به بغض النظر عن عدد الإدانات وعدد مرات المثول أمام المحكمة".


ورأت أن "دونالد ترامب هو زعيم حركة جماهيرية مستمرة في النمو في هذا البلد"، مضيفة: "علينا جميعا أن نصل إلى الواقع أن هذه حركة. هذا ليس المرشح الذي يمثل في الأساس حامل لواء الحزب الجمهوري.. إنه يقود حركة".


وحقق الرئيس السابق فوزا قويا في المؤتمر الانتخابي في ولاية آيوا ويأمل في تكرار هذا النجاح في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير يوم غد الثلاثاء، حيث حققت سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هيلي مكاسب في استطلاعات الرأي.

RT

MENAFN22012024000208011052ID1107749642

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث